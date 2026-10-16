Pusula Fonu Tartışmasında Dikkat Çeken Sözler! Cübbeli Ahmet’in Damadı Konuştu

Pusula fonu soruşturmasında adı geçen Cübbeli Ahmet’in damadı Esat Palazoğlu, yatırımları ve hakkındaki iddialarla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Fon nedeniyle ana parasının büyük bölümünü kaybettiğini öne süren Palazoğlu, yatırım kararını değerlendirirken “Nefsimize yenildik diyebiliriz” ifadelerini kullandı. Soruşturma kapsamında şüpheli olarak değerlendirilmesinin nedenini bilmediğini söyleyen Palazoğlu, kendisinin de mağdur olduğunu savundu.

Pusula fonu soruşturmasında dikkat çeken açıklamalar

Pusula fonuna yönelik soruşturma kamuoyunda tartışılmaya devam ederken, ilk açıklanan 141 kişilik listede adı bulunan ancak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının duyurduğu 109 kişilik listede yer almayan Esat Palazoğlu, Sözcü Gazetesi yazarı İsmail Saymaz’a konuştu.

Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü’nün damadı Palazoğlu, fona yatırım yaptığını kabul ederek bu kararın dini açıdan uygun olduğunu iddia etmediğini belirtti. Yatırım sürecini değerlendirirken kendi ifadeleriyle yanlış yaptıkları noktalar olabileceğini dile getiren Palazoğlu, yüksek kazanç beklentisine kapıldıklarını söyledi.

Palazoğlu, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Dini anlamda çok uygundur diye iddia etmiyorum. Yanlışsa yanlışımız var, eyvallah. Ama hepimiz bunları yapıyoruz. Herkesin girdiği fonlar da bu kazancı verdi. Nefsimize yenildik diyebiliriz. Tabii böyle olsun istemezdik.”

“Ana paramın dörtte üçünü kaybettim”

Yatırım nedeniyle ciddi maddi kayıp yaşadığını ileri süren Esat Palazoğlu, şirketinin giderlerini karşılamak amacıyla 31 Temmuz’da fondan bir miktar para çektiğini anlattı. Ağustos ayının sonunda yeniden para çekmek istediğinde ise kendisine bir süre beklemesi gerektiğinin söylendiğini belirtti.

Palazoğlu, 16 Eylül itibarıyla ana parasının yaklaşık dörtte üçünü kaybettiğini iddia ederek, “Benim çok ciddi bir zararım var” dedi.

Fonla ilgili gelişmelerin ardından yaşadığı kaybın kendisi açısından önemli boyutlara ulaştığını savunan Palazoğlu, yatırımından kazanç elde ederek ayrılmadığını öne sürdü. Ancak açıklamalarında dile getirdiği zarar miktarı ve diğer iddialara ilişkin bağımsız bir doğrulama bulunmadığına dikkat çekiliyor.

Şüpheli olarak değerlendirilmesine anlam veremediğini söyledi

Soruşturma kapsamında adının neden şüpheliler arasında geçtiğini bilmediğini belirten Palazoğlu, temmuz ayında fondan para çekmiş olmasının bu durumla bağlantılı olabileceğini düşündüğünü ifade etti.

Palazoğlu, para çektiği tarihin yanı sıra daha sonra para çekemediği gerçeğinin de değerlendirilmesi gerektiğini savundu.

“Sebebinin ne olduğunu bilmiyorum. Temmuzda para çekmiş olmam da olabilir. Ama temmuzda para çektiğimi görenin, sonrasında para çekemediğimi de görmesi gerekir” diyen Palazoğlu, soruşturmadaki konumuna ilişkin belirsizlik yaşadığını dile getirdi.

“Önceden haber alıp fondan çıkmadım”

Pusula fonuyla ilgili gelişmelerden önceden haberdar olarak parasını çektiği yönündeki iddiaları reddeden Esat Palazoğlu, böyle bir bilgiye sahip olmadığını ileri sürdü.

Palazoğlu, kendisini fonun yöneticilerine yakın bir konumda görseydi zarara uğramadan çıkabileceğini belirterek, tam tersine yatırımının içeride kaldığını savundu.

“Herkes haber aldı, çıktı’ diyorlar ya, benim haber alıp çıkma durumum yok” diyen Palazoğlu, kendisinin de ciddi kayıp yaşadığını öne sürdü.

Para çekmiş olması durumunda bu kez farklı suçlamalarla karşılaşabileceğini düşündüğünü belirten Palazoğlu, “Ben mağdur tarafım. Kazandığımız bir bedel yok, niye şüpheliyim, bilmiyorum” ifadelerini kullandı.

Palazoğlu ayrıca, parasını eylül ayının ilk günlerinde çekmiş olsaydı bu kez de önceden bilgi aldığı yönünde şüphelerle karşılaşabileceğini iddia etti.

Serdar Turhan’ı tanıdığını kabul etti

Pusula fonunun patronu Serdar Turhan’ı tanıdığını kabul eden Esat Palazoğlu, ağabeyi Ahmet ile Turhan’ın bir şirkette ortak olduğunu söyledi. Ancak ağabeyiyle uzun süredir görüşmediğini belirten Palazoğlu, onun eylemleri nedeniyle kendisinin haksız suçlamalara maruz kaldığını savundu.

Savcılığa başvurduğunu ancak henüz ifadesinin alınmadığını da aktaran Palazoğlu, soruşturma kapsamında önceden bilgi alarak fondan çıktığı yönündeki iddiaları bir kez daha reddetti.

“Hocanın damadı bunu yapar mı?” tepkisi

Soruşturmanın sosyal çevresindeki ilişkilerini de etkilediğini belirten Palazoğlu, özellikle faiz hassasiyeti üzerinden eleştirildiğini söyledi.

Cübbeli Ahmet’in damadı olması nedeniyle insanların kendisine yönelik beklentilerinin farklı olduğunu dile getiren Palazoğlu, “Faiz hassasiyetinden gidiyorlar, ‘Hocanın damadı bunu yapar mı?’ diyorlar” sözleriyle yaşadığı tepkileri anlattı.

Palazoğlu’nun açıklamaları, hem yatırım kararına ilişkin değerlendirmeleri hem de soruşturmadaki konumuna yönelik savunması nedeniyle gündeme geldi.

Cübbeli Ahmet: “Burada bir kuruşumuz yok”

Cübbeli Ahmet de daha önce yaptığı sohbet sırasında Pusula fonu soruşturmasına değinmişti. Fon sürecinde insanların mağdur edildiğini belirten Ünlü, borsada spekülasyon yoluyla hisse fiyatlarının yükseltildiğini savundu.

Ünlü, yaşananları değerlendirirken yalanın en büyük haramlardan biri olduğunu ifade ederek, yatırım sürecinde dini hassasiyetlerin göz ardı edildiğini öne sürdü.

Kendisinin fonda para kaybetmediğini belirten Cübbeli Ahmet, “Burada bir kuruşumuz yok, biz bir şey kaptırmadık” dedi.

Muhafazakâr çevrelerden bazı kişilerin de spekülasyon sürecine dahil olduğunu ileri süren Ünlü, bu kişilerin dini hassasiyetleriyle yatırım davranışları arasındaki çelişkiye dikkat çekti.

Pusula fonu soruşturmasında gözler yeni gelişmelerde

Esat Palazoğlu’nun açıklamaları, Pusula fonu soruşturmasına ilişkin tartışmaları yeniden gündeme taşıdı. Palazoğlu, yatırım nedeniyle ciddi kayıp yaşadığını, önceden bilgi alarak fondan çıkmadığını ve neden şüpheli olarak değerlendirildiğini bilmediğini savunuyor.

Öte yandan, soruşturmanın hukuki süreci devam ederken açıklamalarda yer alan iddiaların kesinleşmiş yargı kararlarıyla karıştırılmaması gerekiyor. Palazoğlu’nun savunması ve zarar iddiası kendi beyanlarına dayanırken, soruşturmanın sonucuna ilişkin değerlendirme yetkili makamların incelemesi ve yargı süreciyle netlik kazanacak.