“Polisiz” Diyerek Kaçırdılar! İranlı İş İnsanına 7,5 Milyonluk Tuzak

İstanbul’da İran uyruklu iş insanı Adem D., kendilerini polis olarak tanıtan şüpheliler tarafından kaçırıldı. Şüphelilerin, iş insanının kripto para hesabındaki 48 bin doları, 10 bin dolar nakit parasını ve yaklaşık 7,5 milyon lira değerindeki kol saatini aldığı öne sürüldü. GPS cihazıyla takip edildiği belirlenen iş insanının şikâyeti üzerine düzenlenen operasyonda 6 şüpheli yakalandı.

İş insanı elleri bağlı halde bulundu

İstanbul Maslak’taki evinden 4 Ekim’de ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan İran uyruklu iş insanı Adem D., Başakşehir’de elleri bağlı halde bekçilerden yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerine ifade veren iş insanı, şüphelilerin kendisini zorla bir araca bindirdiğini, darbettiklerini ve para vermemesi halinde öldürmekle tehdit ettiklerini anlattı.

Adem D., hesabındaki 38 bin dolar değerindeki kripto paranın başka hesaplara aktarıldığını, ayrıca 10 bin dolar nakit parasının ve kolundaki 7,5 milyon lira değerindeki saatin alındığını belirtti.

Gasp Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek şüphelilerin kimliklerini tespit etti.

Sahte polis kimlikleriyle keşif yaptılar

Yapılan incelemelerde şüphelilerin sahte polis kimlikleriyle siteye girerek önceden keşif yaptıkları belirlendi. Şüphelilerin ayrıca iş insanının otomobiline GPS takip cihazı takarak onu adım adım izledikleri ortaya çıktı.

Düzenlenen operasyon kapsamında 6 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda polis yeleği, 5 telsiz, 2 ruhsatsız tabanca, havalı tüfek ve çok sayıda mermi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.