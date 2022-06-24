PODYUMDA MERVE SARI RÜZGARI ESTİ

Fashion TV’nin 25’inci kuruluş gecesinde podyuma çıkan manken-spiker Merve Sarı, göz kamaştırdı.

Ekranlara ara verdikten sonra kutlama gecesinde ortaya çıkan Sarı, güzelliği ve zarafetiyle herkesten

tam puan aldı.

İş, cemiyet ve sanat dünyasının tanımış isimlerini buluşturan davet, Kuruçeşme Oligark İstanbul’da

gerçekleşti. Gecede yer alan defilenin sürprizi ise bir dönem ekranların en güzel spikerlerinden olan

Merve Sarı’nın podyuma çıkmasıydı. Kıyafetleri büyük bir ustalıkla sergileyen Merve Sarı, alkış

yağmuruna tutuldu.

Mankenliği çok sevdiğini ancak spikerlik mesleğini asla bırakmayı düşünmediğini söyleyen Sarı,

“Ekranlara bir süre ara verdim ancak bir televizyon kanalı ile görüşme halindeyim. Eğer anlaşırsak

Eylül ayında yeniden haber bültenleri ile kamera karşısında olacağım” dedi.

Güzelliği ile dizi yapımcılarının da dikkatini çeken Merve Sarı, bu alanda da pek çok teklif aldığını da

söyleyerek şöyle devam etti:

“Eğer oyunculuk için kamera karşısına geçeceksem, bu işi de kusursuz yapmak istiyorum. Bu nedenle

bir süredir oyunculuk dersleri aldım. Şu sıra çok özel teklifler olursa mankenliği sürdürebilirim ama

spikerlik önceliğim. Bu arada gelen dizi tekliflerini de değerlendirebilirim”