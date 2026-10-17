PKK Elebaşları İçin Üçüncü Ülke Formülü! Irak’tan İlk Ret İddiası

PKK’nın silahsızlandırılmasına yönelik süreçte yeni bir aşamaya geçildiği öne sürüldü. Metina bölgesinin ardından Gara ve Hakurk’taki mağaraların da boşaltılması ve imha edilmesinin planlandığı belirtilirken, örgüt yöneticilerinin geleceğiyle ilgili “üçüncü ülke” seçeneğinin gündeme geldiği iddia edildi. Irak yönetiminin, örgüt yöneticilerinin ülkede kalmasına sıcak bakmadığı ileri sürüldü.

Mağaraların Aşamalı Olarak İmha Edilmesi Planlanıyor

Türkiye gazetesinin haberine göre, PKK’nın önemli lojistik merkezlerinden Metina’daki çalışmaların ardından Gara ve Hakurk bölgelerindeki barınma alanlarına yönelik yeni bir planlama yapılıyor. Kandil’e uzanan güzergâhtaki mağaraların aşamalı olarak imha edilmesi ve sürecin ocak ayına kadar tamamlanmasının hedeflendiği öne sürülüyor.

Haberde yer alan bilgilere göre, barınma alanları ve lojistik merkezlerinde bulunan silah ve mühimmatın kayıtları çıkarılıyor. Silahlar, patlayıcılar, insansız hava araçları, paramotorlar ve uydu telsizlerinin envantere alınmasının ardından imha işlemlerinin gerçekleştirildiği belirtiliyor.

Hastane gibi bölümlerin de bulunduğu bazı mağaraların, MİT gözetiminde ve Kuzey Irak yönetimiyle koordinasyon içinde kullanılamaz hâle getirildiği aktarılıyor.

Kandil Son Durak Olabilir

Örgüt mensuplarının dağınık şekilde hareket etmesini önlemek amacıyla Kandil’in bir toplanma noktası olarak belirlendiği iddia edildi. Mağaraların boşaltılmasının ardından buraya çekilecek grupların kayıt altına alınması ve Türkiye’ye gelişlerinin planlanması üzerinde durulduğu kaydedildi.

Güvenlik kaynaklarına dayandırılan haberde, olası geçişlerin konsolosluklar ve gümrüklerde oluşturulacak özel birimler aracılığıyla takip edilmesinin gündemde olduğu belirtildi.

Örgüt Yöneticileri İçin Üçüncü Ülke Seçeneği

Sürecin en dikkat çekici başlıklarından birini ise örgüt yöneticilerinin geleceği oluşturuyor. Haberde, silah bırakma sürecine ilişkin doğrulama aşamasının ardından, olası yasal düzenlemelerin kapsamı dışında tutulacağı belirtilen örgüt elebaşları için üçüncü ülke seçeneğinin değerlendirildiği ileri sürüldü.

Irak yönetiminin örgüt yöneticilerinin ülkede kalmasını istemediği iddiası üzerine, Türkiye’ye dönmesi öngörülmeyen bu kişilerin Türkiye’nin gözetiminde başka ülkelere gönderilmesi formülünün gündeme geldiği aktarıldı.

Sincar’dan İlk Grup Gelebilir

Sincar’ın terörden arındırılmasına yönelik çalışmaların Irak hükümetinin gözetiminde sürdürüldüğü belirtildi. Haberde, bölgedeki sürecin tamamlanması ve sivillerin dönüşüyle birlikte Türkiye’ye gelebilecek ilk grubun Sincar’dan olabileceği değerlendirmesine de yer verildi.

Aynı haberde, bölgenin temizlenmesi durumunda Türkiye’nin Başika’daki askerî varlığına ilişkin yeni bir adım atabileceği öne sürüldü.

Öcalan Hakkındaki İddialara İlişkin Açıklama

Güvenlik kaynaklarının, PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın süreçteki rolüne ilişkin iddialara da yanıt verdiği aktarıldı. Habere göre kaynaklar, Öcalan’a resmî bir görev veya “Silahsızlanma ve Barış Kurulu Başkanlığı” benzeri bir statü verilmeyeceğini ifade etti.

İmralı’da villa inşa edildiği yönündeki iddiaların da yalanlandığı, Öcalan’ın iki odalı ve çalışma alanı bulunan mevcut bölümde kaldığının belirtildiği kaydedildi.

Not: Haberde yer alan üçüncü ülke seçeneği, mağaraların imhası ve olası geçiş planlarına ilişkin bilgiler iddia ve kaynak aktarımlarına dayanmaktadır; resmî açıklamalarla doğrulanmış kesin kararlar olarak değerlendirilmemelidir.