Piyasalardan seçim sonuçlarına ilk tepki

Seçmenler 31 Mart 2024 Pazar günü sandık başına gitti, önümüzdeki 5 yılki yerel yöneticilerini seçti. Sürpriz sonuçların yaşandığı yerel seçimlere piyasalar nasıl tepki verdi? 1 Nisan 2024 Pazartesi günü dolar / TL, euro, gram altın ne kadar?
31 Mart yerel seçimleri öncesi vatandaşların dolar ve altın talebi patlama yaratırken seçim sonrası kurdaki tablo merakla takip ediliyordu. Sürpriz sonuçlar sonrası dolar/TL’den ilk tepki ne oldu? Gözler piyasanın vereceği tepkiye çevrildi. İşte ilk veriler…
DOLAR – EURO KURLARINDA SON DURUM
Dolar fiyatları, cuma günü son işlemlerde 32,3984 TL’de hareket ederken; Türkiye piyasaları kapalıyken uluslararası piyasalarda saat 10.23 itibariyle 32,4167 TL seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda Euro /TL kuru ise 35,0367 TL seviyesinde.
ALTIN FİYATLARINDA İBRE YUKARI YÖNLÜ
31 Mart yerel seçimleri öncesi talep patlaması yaşanan bir diğer yatırım aracı da altındı. Vatandaşlar seçim öncesi kuyumcular önünde uzun sıralar oluşturmuş, piyasada gram altın bulmak zorlaşmıştı. Darphane de taleplere yetişebilmek için çift vardiya sistemine geçmişti.
Seçimler sonrası gram altın, çeyrek altın da son durum ne?
ALTIN/ONS
Alış 2.260,36
Satış 2.260,67
GRAM ALTIN
Alış 2.354,84
Satış 2.355,19
ÇEYREK ALTIN
Alış 8.078,00
Satış 8.335,00
YARIM ALTIN
Alış 8.078,00
Satış 8.335,00
BORSA İSTANBUL HAFTAYA YÜKSELİŞLE BAŞLADI
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin ardından haftaya yüzde 1,01 yükselişle 9.234,48 puandan başladı. Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 92,08 puan ve yüzde 1,01 değer kazanarak 9.234,48 puana çıktı.
Bankacılık endeksi yüzde 1,72 ve holding endeksi yüzde 2,04 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,62 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı olurken, en çok kaybettiren ise yüzde 0,91 ile madencilik oldu.
Cuma günü, alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,69 değer kazancıyla 9.142,60 puandan tamamladı.
Küresel piyasalarda tatil havası devam ederken, bu hafta gözler, başta ABD’de açıklanacak istihdam raporu olmak üzere yoğun veri gündemine çevrildi.
Analistler, teknik açıdan endeks kontratında 9.300 ve 9.400 puanın direnç konumunda olduğunu belirterek, 9.200 ve 9.100’ün destek seviyesi olarak öne çıktığını kaydetti.