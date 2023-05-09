Pique’den ayrılan Shakira, dünyaca ünlü oyuncu Tom Cruise ile görüntülendi

İhanetiyle sarsıldığı futbolcu Gerard Pique ile yollarını ayıran ünlü şarkıcı Shakira, dünyaca ünlü aktör Tom Cruise ile görüntülendi.

İhanetiyle sarsıldığı futbolcu Gerard Pique ile yollarını ayıran ünlü şarkıcı Shakira, dünyaca ünlü aktör Tom Cruise ile görüntülendi.

Eski erkek arkadaşı Pique tarafından aldatıldıktan sonra ilişkisini bitiren ve zor zamanlar geçiren şarkıcı Shakira, Tom Cruise ile katıldığı Miami Grand Prix yarışında bir hayli mutlu göründü.