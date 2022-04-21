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Pınar Deniz’den heyecanlandıran Kaan Urgancıoğlu açıklaması! “İnsanların bizi yakıştırması…”

Pınar Deniz’den heyecanlandıran Kaan Urgancıoğlu açıklaması! “İnsanların bizi yakıştırması…”
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21 Nisan 2022 - 14:36
Meslektaşı Yiğit Kirazcı ile ayrılığının ardından konuşan güzel oyuncu Pınar Deniz, rol arkadaşı Kaan Urgancıoğlu ile yakıştırılması hakkında hayranlarını heyecanlandıracak açıklamalar yaptı.

Pınar Deniz'den heyecanlandıran Kaan Urgancıoğlu açıklaması! "İnsanların bizi yakıştırması..." - Sayfa 1

Ünlü oyuncu Pınar Deniz, Yargı dizisinde canlandırdığı Ceylin karakteriyle büyük beğeni topluyor.

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Pınar Deniz'den heyecanlandıran Kaan Urgancıoğlu açıklaması! "İnsanların bizi yakıştırması..." - Sayfa 2

Dizide gösterdiği başarılı performansıyla sık sık gündeme gelen güzel oyuncunun, özel hayatı da hayranları tarafından mercek altına alınıyor.

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Pınar Deniz'den heyecanlandıran Kaan Urgancıoğlu açıklaması! "İnsanların bizi yakıştırması..." - Sayfa 3

Pınar Deniz, kendisi gibi oyuncu olan Yiğit Kirazcı ile birliktelik yaşıyordu.

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Pınar Deniz'den heyecanlandıran Kaan Urgancıoğlu açıklaması! "İnsanların bizi yakıştırması..." - Sayfa 4

Ancak çift, geçtiğimiz aylarda 7 aylık ilişkilerini sonlandırma kararı almıştı.

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Pınar Deniz'den heyecanlandıran Kaan Urgancıoğlu açıklaması! "İnsanların bizi yakıştırması..." - Sayfa 5

Güzel oyuncu önceki gün Dolapdere Pilevneli Galeri’deki bir sergiye katıldı.

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Pınar Deniz'den heyecanlandıran Kaan Urgancıoğlu açıklaması! "İnsanların bizi yakıştırması..." - Sayfa 6

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Deniz, “Arkadaşım Esra’ya destek olmak için geldim. Çok yoğun çalışıyorum buraya koşturarak geldim. Üniversite hayatım sergiye ve müzelere gitmekle geçti. Hayatta yaratılan iyi bir eseri görmek beni çok mutlu ediyor ve kendi özümü hatırlatıyor.” dedi.

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Pınar Deniz'den heyecanlandıran Kaan Urgancıoğlu açıklaması! "İnsanların bizi yakıştırması..." - Sayfa 7

Habertürk’ün haberine göre; Yeni projeleri de değerlendirdiğini ifade eden 28 yaşındaki oyuncu, “Dizi devam ediyor. Onun dışında anlaştığımız bazı projeler var. Bir çok teklif alıyorum sağ olsunlar biz de değerlendirme aşamasındayız. Biraz fazla seçici bir insanım, her şey yoğun ama güzel gidiyor.” şeklinde konuştu.

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Pınar Deniz'den heyecanlandıran Kaan Urgancıoğlu açıklaması! "İnsanların bizi yakıştırması..." - Sayfa 8

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yayınladığı kaza haberiyle ilgili de konuşan Pınar Deniz, “Bir proje için dövüş çalışıyorum, küçük bir koreografi çalışırken yaralandım. Önemli bir şey yok.” dedi.

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Pınar Deniz'den heyecanlandıran Kaan Urgancıoğlu açıklaması! "İnsanların bizi yakıştırması..." - Sayfa 9

Hayranları tarafından rol arkadaşı Kaan Urgancıoğlu ile yakıştırılmalarıyla ilgili de konuşan Deniz, dikkat çeken açıklamalar yaptı.

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Pınar Deniz'den heyecanlandıran Kaan Urgancıoğlu açıklaması! "İnsanların bizi yakıştırması..." - Sayfa 10

Güzel oyuncu şöyle konuştu;

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Pınar Deniz'den heyecanlandıran Kaan Urgancıoğlu açıklaması! "İnsanların bizi yakıştırması..." - Sayfa 11

“Bizim Kaan’la güzel bir enerjimiz var. Birbirimizi çok iyi tanıdığımız bir yerdeyiz.

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Pınar Deniz'den heyecanlandıran Kaan Urgancıoğlu açıklaması! "İnsanların bizi yakıştırması..." - Sayfa 12

Artık insanların yakıştırması bizim de hoşumuza gidiyor. Tabi o bir sinerji, bunu da yakalamak gerek.”

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Pınar Deniz'den heyecanlandıran Kaan Urgancıoğlu açıklaması! "İnsanların bizi yakıştırması..." - Sayfa 13

Kısa bir süre önce kendisi gibi oyuncu olan Yiğit Kirazcı ile ilgili sorulara ise “Onu konuştuk, artık konuşmayacağım.” yanıtını vermekle yetindi.

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Pınar Deniz'den heyecanlandıran Kaan Urgancıoğlu açıklaması! "İnsanların bizi yakıştırması..." - Sayfa 14

Öte yandan adı avukat Nail Gönenli ile anılan Pınar Deniz, geçtiğimiz haftalarda hakkında bilinmeyenleri anlatmıştı.

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Pınar Deniz'den heyecanlandıran Kaan Urgancıoğlu açıklaması! "İnsanların bizi yakıştırması..." - Sayfa 15

Arap kökenli bir aileden gelen oyuncu, çocukluk yıllarıyla alakalı konuşmuştu

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Pınar Deniz'den heyecanlandıran Kaan Urgancıoğlu açıklaması! "İnsanların bizi yakıştırması..." - Sayfa 16

lkokula kadar Türkçe bilmediğini ve Arapça konuştuğunu ifade eden Deniz, “Anneme ‘Mama’ diyordum. ‘Anne’ diye seslenemiyordum. Arkadaşlarımın arasında ötekileştirilmemek için sokaktan anneme seslenmek yerine 5’inci kattaki evimize çıkardım.” demişti.

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Pınar Deniz'den heyecanlandıran Kaan Urgancıoğlu açıklaması! "İnsanların bizi yakıştırması..." - Sayfa 17

Ailesinin oyunculuk hakkındaki düşüncelerini de dile getiren Deniz, “Oyunculuğa sıcak bakmayacaklarını düşündüm. Şimdi babamın yüzündeki gururu görmek, ‘İyi ki bu işi seçmişim’ dememi sağlıyor.” ifadelerini kullanmıştı.

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Pınar Deniz'den heyecanlandıran Kaan Urgancıoğlu açıklaması! "İnsanların bizi yakıştırması..." - Sayfa 18

Ünlü oyuncu, “Meşhur Türkan Şoray kuralları vardır. Sizin de böyle prensipleriniz var mı?” sorusuna ise, “İlk oyunculuğa başladığımda ‘Öpüşme sahnesi çekmem.’ diyordum. Fakat insan okudukça, vizyonunu ve dünyasını genişlettikçe öyle bir sınırı kalmıyor.” yanıtını vermişti.

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Pınar Deniz'den heyecanlandıran Kaan Urgancıoğlu açıklaması! "İnsanların bizi yakıştırması..." - Sayfa 19

“KÖTÜ BİTEN İLİŞKİM OLMADI”

Daha önce de aşk hayatıyla alakalı konuşan Deniz, “Ben bütün ilişkilerimi saf bir yerden kurarım. Hayata bu duyguları hissetmek için geldiğimize inanıyorum. Aşk başlarken güzel ama biterken de güzel bitebilmeli. Bu ilişkiyi nasıl yaşadığınla alakalı bir şey. Benim açımdan kötü biten bir ilişkim yok ama üzülüyorsun tabi. Yine de yaş ilerledikçe daha acısız bitiyor.” demişti.

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Pınar Deniz'den heyecanlandıran Kaan Urgancıoğlu açıklaması! "İnsanların bizi yakıştırması..." - Sayfa 20

Instagram’da 2,7 milyon takipçisi bulunan Deniz, her açıklamasıyla ve paylaşımıyla dikkat çekmeyi başarıyor.

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Pınar Deniz'den heyecanlandıran Kaan Urgancıoğlu açıklaması! "İnsanların bizi yakıştırması..." - Sayfa 21

İşte güzel oyuncunun öne çıkan bazı paylaşımları…

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Pınar Deniz'den heyecanlandıran Kaan Urgancıoğlu açıklaması! "İnsanların bizi yakıştırması..." - Sayfa 22
Pınar Deniz'den heyecanlandıran Kaan Urgancıoğlu açıklaması! "İnsanların bizi yakıştırması..." - Sayfa 23

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Pınar Deniz'den heyecanlandıran Kaan Urgancıoğlu açıklaması! "İnsanların bizi yakıştırması..." - Sayfa 24

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Pınar Deniz'den heyecanlandıran Kaan Urgancıoğlu açıklaması! "İnsanların bizi yakıştırması..." - Sayfa 25

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Pınar Deniz'den heyecanlandıran Kaan Urgancıoğlu açıklaması! "İnsanların bizi yakıştırması..." - Sayfa 26

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Pınar Deniz'den heyecanlandıran Kaan Urgancıoğlu açıklaması! "İnsanların bizi yakıştırması..." - Sayfa 27

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Pınar Deniz'den heyecanlandıran Kaan Urgancıoğlu açıklaması! "İnsanların bizi yakıştırması..." - Sayfa 28

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Pınar Deniz'den heyecanlandıran Kaan Urgancıoğlu açıklaması! "İnsanların bizi yakıştırması..." - Sayfa 29

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Pınar Deniz'den heyecanlandıran Kaan Urgancıoğlu açıklaması! "İnsanların bizi yakıştırması..." - Sayfa 30

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Pınar Deniz'den heyecanlandıran Kaan Urgancıoğlu açıklaması! "İnsanların bizi yakıştırması..." - Sayfa 31

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Pınar Deniz'den heyecanlandıran Kaan Urgancıoğlu açıklaması! "İnsanların bizi yakıştırması..." - Sayfa 32

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Pınar Deniz'den heyecanlandıran Kaan Urgancıoğlu açıklaması! "İnsanların bizi yakıştırması..." - Sayfa 33

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