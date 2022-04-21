Pınar Deniz’den heyecanlandıran Kaan Urgancıoğlu açıklaması! “İnsanların bizi yakıştırması…”

Ünlü oyuncu Pınar Deniz, Yargı dizisinde canlandırdığı Ceylin karakteriyle büyük beğeni topluyor.
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Dizide gösterdiği başarılı performansıyla sık sık gündeme gelen güzel oyuncunun, özel hayatı da hayranları tarafından mercek altına alınıyor.
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Pınar Deniz, kendisi gibi oyuncu olan Yiğit Kirazcı ile birliktelik yaşıyordu.
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Ancak çift, geçtiğimiz aylarda 7 aylık ilişkilerini sonlandırma kararı almıştı.
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Güzel oyuncu önceki gün Dolapdere Pilevneli Galeri’deki bir sergiye katıldı.
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Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Deniz, “Arkadaşım Esra’ya destek olmak için geldim. Çok yoğun çalışıyorum buraya koşturarak geldim. Üniversite hayatım sergiye ve müzelere gitmekle geçti. Hayatta yaratılan iyi bir eseri görmek beni çok mutlu ediyor ve kendi özümü hatırlatıyor.” dedi.
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Habertürk’ün haberine göre; Yeni projeleri de değerlendirdiğini ifade eden 28 yaşındaki oyuncu, “Dizi devam ediyor. Onun dışında anlaştığımız bazı projeler var. Bir çok teklif alıyorum sağ olsunlar biz de değerlendirme aşamasındayız. Biraz fazla seçici bir insanım, her şey yoğun ama güzel gidiyor.” şeklinde konuştu.
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Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yayınladığı kaza haberiyle ilgili de konuşan Pınar Deniz, “Bir proje için dövüş çalışıyorum, küçük bir koreografi çalışırken yaralandım. Önemli bir şey yok.” dedi.
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Hayranları tarafından rol arkadaşı Kaan Urgancıoğlu ile yakıştırılmalarıyla ilgili de konuşan Deniz, dikkat çeken açıklamalar yaptı.
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Güzel oyuncu şöyle konuştu;
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“Bizim Kaan’la güzel bir enerjimiz var. Birbirimizi çok iyi tanıdığımız bir yerdeyiz.
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Artık insanların yakıştırması bizim de hoşumuza gidiyor. Tabi o bir sinerji, bunu da yakalamak gerek.”
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Kısa bir süre önce kendisi gibi oyuncu olan Yiğit Kirazcı ile ilgili sorulara ise “Onu konuştuk, artık konuşmayacağım.” yanıtını vermekle yetindi.
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Öte yandan adı avukat Nail Gönenli ile anılan Pınar Deniz, geçtiğimiz haftalarda hakkında bilinmeyenleri anlatmıştı.
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Arap kökenli bir aileden gelen oyuncu, çocukluk yıllarıyla alakalı konuşmuştu
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lkokula kadar Türkçe bilmediğini ve Arapça konuştuğunu ifade eden Deniz, “Anneme ‘Mama’ diyordum. ‘Anne’ diye seslenemiyordum. Arkadaşlarımın arasında ötekileştirilmemek için sokaktan anneme seslenmek yerine 5’inci kattaki evimize çıkardım.” demişti.
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Ailesinin oyunculuk hakkındaki düşüncelerini de dile getiren Deniz, “Oyunculuğa sıcak bakmayacaklarını düşündüm. Şimdi babamın yüzündeki gururu görmek, ‘İyi ki bu işi seçmişim’ dememi sağlıyor.” ifadelerini kullanmıştı.
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Ünlü oyuncu, “Meşhur Türkan Şoray kuralları vardır. Sizin de böyle prensipleriniz var mı?” sorusuna ise, “İlk oyunculuğa başladığımda ‘Öpüşme sahnesi çekmem.’ diyordum. Fakat insan okudukça, vizyonunu ve dünyasını genişlettikçe öyle bir sınırı kalmıyor.” yanıtını vermişti.
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“KÖTÜ BİTEN İLİŞKİM OLMADI”
Daha önce de aşk hayatıyla alakalı konuşan Deniz, “Ben bütün ilişkilerimi saf bir yerden kurarım. Hayata bu duyguları hissetmek için geldiğimize inanıyorum. Aşk başlarken güzel ama biterken de güzel bitebilmeli. Bu ilişkiyi nasıl yaşadığınla alakalı bir şey. Benim açımdan kötü biten bir ilişkim yok ama üzülüyorsun tabi. Yine de yaş ilerledikçe daha acısız bitiyor.” demişti.
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Instagram’da 2,7 milyon takipçisi bulunan Deniz, her açıklamasıyla ve paylaşımıyla dikkat çekmeyi başarıyor.
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İşte güzel oyuncunun öne çıkan bazı paylaşımları…
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