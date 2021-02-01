Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu böyle eğlendi!

Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu böyle eğlendi!

Yargı dizisi önceki gün bir yemekle başarısını kutladı. Düzenlenen etkinlikte dizinin başrol oyuncuları Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu birlikte şarkılar söyledi.

Kanal D’de pazar akşamları ekrana gelen ve başrollerinde Pınar Deniz ile Kaan Urgancıoğlu’u rol aldığı Yargı dizisi önceki akşam düzenlenen bir yemekle başarısını kutladı. Gecceye dizinin oyuncularının yanı sıra senarist, yönetmen ve diğer çalışanlar da katıldı.

Geccenin ilerleyen saatlerinde eğlence tavan yaptı. Pınar Deniz eline mikrofonu alarak şarkılar söyledi. Güzel oyuncuya partneri Kaan Urgancıoğlu da eşlik etti.