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Pınar Deniz, Kaan Yıldırım’la tatil pozunu paylaştı! Partnerinden uyarı gecikmedi…

Pınar Deniz, Kaan Yıldırım’la tatil pozunu paylaştı! Partnerinden uyarı gecikmedi…
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05 Şubat 2023 - 12:13
Sevgilisi Kaan Yıldırım ile Danimarka’ya tatile giden güzel oyuncu Pınar Deniz, sosyal medya hesabından romantik karelerini paylaştı. Yargı dizisindeki partnerinin pozlarına sessiz kalamayan Kaan Urgancıoğlu ise yorumu ile dikkat çekti.
Pınar Deniz, Kaan Yıldırım’la tatil pozunu paylaştı! Partnerinden uyarı gecikmedi… - Sayfa 1
Kanal D ekranlarında yayınlanan Yargı dizisinin başrol oyuncusu Pınar Deniz, bir süredir meslektaşı Kaan Yıldırım ile aşk yaşıyor.
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Pınar Deniz, Kaan Yıldırım’la tatil pozunu paylaştı! Partnerinden uyarı gecikmedi… - Sayfa 2
İlişkilerini göz önünde yaşayan ikili, geçtiğimiz günlerde tatil yapmak için Danimarka’ya gitti.
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Pınar Deniz, Kaan Yıldırım’la tatil pozunu paylaştı! Partnerinden uyarı gecikmedi… - Sayfa 3
Sosyal medya hesabından sevgilisiyle romantik pozlarını paylaşan Pınar Deniz’e rol arkadaşı Kaan Urgancıoğlu’ndan yorum gecikmedi.
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Pınar Deniz, Kaan Yıldırım’la tatil pozunu paylaştı! Partnerinden uyarı gecikmedi… - Sayfa 4
“PAYLAŞIMLAR GÜZEL AMA SETTE BEKLİYORUZ”2,7 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından tatilinden kareleri paylaşan Pınar Deniz, “Anı biriktirmek ne güzel şey” notunu ekledi.
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Pınar Deniz, Kaan Yıldırım’la tatil pozunu paylaştı! Partnerinden uyarı gecikmedi… - Sayfa 5
Oyuncunun kısa sürede binlerce beğeni alan paylaşımına Yargı dizisinin rol arkadaşı Kaan Urgancıoğlu’ndan yorum gecikmedi.
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Pınar Deniz, Kaan Yıldırım’la tatil pozunu paylaştı! Partnerinden uyarı gecikmedi… - Sayfa 6
Dizi çekimlerinin devam ettiğini hatırlatan Urgancıoğlu, “Paylaşımlar güzel ama sette bekliyoruz” yorumunu yaptı.
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Pınar Deniz, Kaan Yıldırım’la tatil pozunu paylaştı! Partnerinden uyarı gecikmedi… - Sayfa 7
İşte o kareler ve yorum…
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Pınar Deniz, Kaan Yıldırım’la tatil pozunu paylaştı! Partnerinden uyarı gecikmedi… - Sayfa 8
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Pınar Deniz, Kaan Yıldırım’la tatil pozunu paylaştı! Partnerinden uyarı gecikmedi… - Sayfa 9
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Pınar Deniz, Kaan Yıldırım’la tatil pozunu paylaştı! Partnerinden uyarı gecikmedi… - Sayfa 10
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Pınar Deniz, Kaan Yıldırım’la tatil pozunu paylaştı! Partnerinden uyarı gecikmedi… - Sayfa 11
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