Pınar Deniz, Kaan Yıldırım’la tatil pozunu paylaştı! Partnerinden uyarı gecikmedi…

Kanal D ekranlarında yayınlanan Yargı dizisinin başrol oyuncusu Pınar Deniz, bir süredir meslektaşı Kaan Yıldırım ile aşk yaşıyor.
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İlişkilerini göz önünde yaşayan ikili, geçtiğimiz günlerde tatil yapmak için Danimarka’ya gitti.
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Sosyal medya hesabından sevgilisiyle romantik pozlarını paylaşan Pınar Deniz’e rol arkadaşı Kaan Urgancıoğlu’ndan yorum gecikmedi.
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“PAYLAŞIMLAR GÜZEL AMA SETTE BEKLİYORUZ”2,7 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından tatilinden kareleri paylaşan Pınar Deniz, “Anı biriktirmek ne güzel şey” notunu ekledi.
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Oyuncunun kısa sürede binlerce beğeni alan paylaşımına Yargı dizisinin rol arkadaşı Kaan Urgancıoğlu’ndan yorum gecikmedi.
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Dizi çekimlerinin devam ettiğini hatırlatan Urgancıoğlu, “Paylaşımlar güzel ama sette bekliyoruz” yorumunu yaptı.
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İşte o kareler ve yorum…
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