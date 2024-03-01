Pınar Altuğ’dan Tepki Çeken Sözlere Açıklama: “Benim Suratımla Köylü Kadın Oynanmaz”

Ünlü oyuncu Pınar Altuğ, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir davette söylediği “Köylü kadını çıkmaz benden” sözleriyle gündem olmuştu. Altuğ’un bu ifadeleri sosyal medyada ve magazin dünyasında geniş yankı uyandırmış, bazı kişiler tarafından eleştirilmişti.

Altuğ, söz konusu açıklamalarıyla ilgili tepkiler üzerine açıklama yaptı ve söylediklerinin yanlış anlaşıldığını belirtti. Ünlü oyuncu, cümlesinin tam olarak anlaşılmadığını ifade ederek, “Aradan cümleyi çekince saçma sapan oluyor. Biraz mantıklı davranmak lazım,” dedi.

Açıklamasında kaşlarının şekli ve suratının doğal görünüşü ile ilgili de yorum yapan Pınar Altuğ, “Bu surat doğal görünmeyeceği için öyle rol çıkmaz manasında söylemiştim,” şeklinde konuştu.

Altuğ, tepkilerin haddini aştığını düşündüğünü belirterek, “Aslında ben haddimi bilmeye çalışmıştım. Daha hadsiz algılanmışım algıladığım kadarıyla. Söylediğim güzellikle ilgili değildi. Bu tip çok uygun olmaz,” dedi.

Altuğ’un açıklamaları, eleştirilere bir nevi yanıt olarak kabul edildi. Ancak magazin dünyasında bu açıklamalar hala tartışılmaya devam ediyor.

Kaynak: https://www.ensonhaber.com/