Pınar Altuğ’a Takılıyordu, Aynı Duruma Düştü! Seray Sever’den Olay İtiraf

Ünlü sunucu ve oyuncu Seray Sever, özel hayatıyla ilgili yaptığı açıklamalar sırasında yıllar önce Pınar Altuğ’a yaptığı bir göndermeyi anlattı. Kendisinden 10 yaş küçük eşi Eray Sünbül ile evliliğinden söz eden Sever, geçmişte genç göründüğü için Pınar Altuğ’un eşi Yağmur Atacan hakkında yaptığı espriyi hatırlattı. Sever, bugün benzer bir durumu kendisinin yaşadığını söyledi.

Televizyon dünyasının tanınan isimlerinden Seray Sever, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da zaman zaman gündeme geliyor. 2018 yılında kendisinden 10 yaş küçük Eray Sünbül ile dünyaevine giren Sever, evlilik hayatına ilişkin samimi açıklamalarda bulundu.

Seray Sever ile Eray Sünbül’ün ilişkisi, aralarındaki yaş farkı nedeniyle evliliklerinin ilk dönemlerinden itibaren magazin dünyasında sık sık konuşulmuştu.

EŞİNİN BAKIMINA ÖZEN GÖSTERMESİNİ İSTİYOR

Seray Sever, katıldığı “Gel Konuşalım” programında eşi Eray Sünbül ile arasındaki yaş farkından bahsetti. Eşinin genç görünümüne dikkat çeken Sever, bakımına özen göstermesini ve spor yapmasını istediğini söyledi.

Ünlü sunucu, bu konudaki düşüncelerini şu sözlerle anlattı:

“Benim kocam 10 yaş genç benden. Bugün isterim, kremini sürsün, sporuna gitsin. Yakışıklı ve baby face.”

Sever’in açıklamaları sırasında sohbetin konusu Pınar Altuğ’a ve onun eşi Yağmur Atacan’la olan ilişkisine geldi.

“PINAR’LA DALGA GEÇİYORDUM”

Seray Sever, geçmişte Pınar Altuğ’a yaptığı bir takılmayı da ilk kez bu kadar açık şekilde anlattı.

Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan arasındaki yaş farkının yanı sıra Atacan’ın genç görünümü üzerinden Altuğ’a espri yaptığını belirten Sever, bugün kendisinin de benzer bir durum yaşadığını söyledi.

Ünlü sunucu, “Pınar’la dalga geçiyordum, hani küçücük duruyor diye. Aynısını yaşıyorum. Yaşlanmayan bir adam, yaş da almıyor” ifadelerini kullandı.

Sever’in bu sözleri programdaki sohbetin dikkat çeken anlarından biri oldu.

“RUHUM GENÇ, ONUN RUHU DAHA OLGUN”

Eşiyle arasındaki yaş farkının ilişkilerinde sorun oluşturmadığını belirten Seray Sever, aralarındaki uyumu yaş üzerinden değil, ruhsal açıdan değerlendirdiğini söyledi.

Masadan gelen “Sizin aranızda yaş farkı varmış gibi durmuyor ama, maşallah” yorumu üzerine Sever, eşiyle arasındaki ilişkinin dinamiğini anlattı.

Ünlü sunucu, “Ruhum benim genç, onun ruhu daha olgun. Oradan toparlıyoruz, ruhsal olarak toparlıyoruz zaten” dedi.

Sever ayrıca evdeki halinin ekran karşısındaki görünümünden farklı olduğunu esprili bir dille ifade ederek sohbeti sürdürdü.

“BENİMKİ RUHU 70 OLANLARDAN”

Seray Sever, yaş ile ruh yaşı arasındaki farkın ilişkilerinde önemli bir denge oluşturduğunu belirterek eşi hakkında dikkat çeken bir espri daha yaptı.

Ünlü sunucu, Eray Sünbül’ü kastederek “Benimki ruhu 70 olanlardan” ifadelerini kullandı.

Sever’in samimi açıklamaları programda renkli anların yaşanmasına neden olurken, özellikle Pınar Altuğ’a yıllar önce yaptığı takılmayı bugün kendisinin yaşadığını söylemesi dikkat çekti.

2018’DE EVLENMİŞLERDİ

Seray Sever, “Manda Yuvası” filminin çekimleri sırasında tanıştığı Eray Sünbül ile 2018 yılında evlendi. Çiftin evliliği, aralarındaki 10 yıllık yaş farkı nedeniyle uzun süre magazin gündeminde yer aldı.

Uzun süren tüp bebek tedavisinin ardından 19 Nisan 2022’de 49 yaşında anne olan Sever’in Sofia ve Alya adında ikiz kızları bulunuyor.

Anne olduktan sonra yaşamında önemli bir değişikliğe giden Sever, bir süre Bodrum’da yaşamını sürdürdü ve televizyon projelerine de ara verdi.

EKRANLARA GERİ DÖNDÜ

Seray Sever, bir süre uzak kaldığı televizyon ekranlarına ise “Gel Konuşalım” programının yeni sezon kadrosuyla geri döndü.

Hakan Hatipoğlu ve Nur Tuğba Namlı ile birlikte programda gündeme dair konuların yanı sıra özel hayatından kesitler de paylaşan Sever, bu kez eşiyle arasındaki yaş farkı üzerinden yaptığı açıklamalarla dikkat çekti.

Ünlü sunucunun Pınar Altuğ’a yıllar önce yaptığı espriyi hatırlatarak “Aynısını yaşıyorum” demesi ise sohbetin en çok konuşulan bölümlerinden biri oldu.