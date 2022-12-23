Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Petrolde arz düşüşü beklentisi! Fiyatlar yükselişte

Petrolde arz düşüşü beklentisi! Fiyatlar yükselişte
2 views
23 Aralık 2022 - 10:31

ABD’de kar fırtınası, Rusya’da ise konan yaptırımlar nedeniyle petrol fiyatlarında yükseliş meydana geldi.

Petrol fiyatları hızlı gerilemesini sonlandırdı. ABD’de kar fırtınalarının olması ve Rusya’ya karşı gelen yaptırımlar nedeniyle arzın azalacağı beklentisi uluslararası piyasalarda petrol fiyatlarını artırdı.

Batı’nın Rusya’ya karşı aldığı Fiyat sınırı uygulamasına karşılık olarak Rusya tarafının da petrol üretimini günlük 500-700 bin varil azaltacağına yönelik beklentiler yükselişi destekledi.

Brent Petrol 82,82 dolara kadar yükseliş yaşadı. Şu sıralar yüzde 1,40 oranında primle 82,11 Dolar seviyesinde işlem görüyor. Batı Teksas petrolü ise 85 cent artışla 78,34 dolardan alıcı buluyor.

Analistler Brent petroldeki hareketliliğin devam etmesi halinde ilk hedefin 83,30 dolar olacağına geri çekilmelerde ise desteğin 80,55 dolar olabileceğini belirtiyorlar.

Batı Teksas petrolünde ise ilk direncin 79,20 dolar olduğu bunun aşılması halinde 80,60 doların görülebileceği, destek olarak da 77,15 dolar öne çıkıyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Çin’de vaka sayıları düşüşe geçti ancak endişeler devam ediyor!Çin’de vaka sayıları düşüşe geçti ancak endişeler devam ediyor!
Şule Çet davasında yeni gelişme: Sanıkların cezaları onandıŞule Çet davasında yeni gelişme: Sanıkların cezaları onandı
Golf üretimi sekteye uğrayacakGolf üretimi sekteye uğrayacak
ABD herkese açık, Nusret’e kapalı! FIFA’dan soruşturma…ABD herkese açık, Nusret’e kapalı! FIFA’dan soruşturma…
Gökyüzünde yılbaşı sürprizi: 7 gezegen, dolunay ve PlütonGökyüzünde yılbaşı sürprizi: 7 gezegen, dolunay ve Plüton
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Cristiano Ronaldo, Arabistan yolunda!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Çin’de vaka sayıları düşüşe geçti ancak endişeler devam ediyor!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Şule Çet davasında yeni gelişme: Sanıkların cezaları onandı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
ABD’den ortalığı karıştıran iddia! Rusya’dan peş peşe tepkiler…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Petrolde arz düşüşü beklentisi! Fiyatlar yükselişte
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Golf üretimi sekteye uğrayacak
GÜNLÜK HABER AKIŞI
ABD herkese açık, Nusret’e kapalı! FIFA’dan soruşturma…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Münevver Karabulut’un acılı babası konuştu: Ya o mezar boş ya da başka ceset var
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Etiler’de ‘Ciciş Kardeşlerin’ evine şok baskın! Polisi görünce pencereden attı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Pakize Suda’nın vasiyeti ortaya çıktı! Sezen Aksu’dan tek bir şey istemiş
SON DAKİKA HABERLERİ
Kılıçdaroğlu’ndan “asgari ücret” tepkisiAralık 22, 2022-4:41 pm
TÜRK-İŞ’ten asgari ücret açıklaması! ‘Geçim şartlarını karşılamıyor…’Aralık 22, 2022-4:39 pm
Merkez Bankası faiz kararını açıkladıAralık 22, 2022-4:38 pm
Benzinden sonra motorine de zam geliyorAralık 16, 2022-3:39 pm
İSPARK otopark ücretlerine rekor zam!Aralık 16, 2022-3:37 pm
METROCITY YANGIN SON DAKİKA.Aralık 16, 2022-1:13 pm
Kılıçdaroğlu’ndan İmamoğlu kararının ardından ilk açıklama: Belediye başkanı olarak devam edecekAralık 15, 2022-3:40 pm
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!
Anadolu Efes EuroLeague Final Four’da finale yükseldi!
Sivasspor – Kayserispor kupa finalinde seramoniye damga vuran olay!
Fiyatlar tırmanışa geçti: Altında 2 çarpan etkisi!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !