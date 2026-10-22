PERPA ANA GİRİŞ KAPISI TÖRENLE HİZMETE AÇILDI

İstanbul’un önemli ticaret merkezlerinden PERPA Ticaret Merkezi’nin yenilenen ana giriş kapısı, yaklaşık beş aylık çalışmaların ardından düzenlenen törenle hizmete açıldı. Yoğun katılımla gerçekleştirilen açılışta, PERPA’nın değişim süreci ve geleceğe yönelik yatırımları ön plana çıktı.

PERPA Ticaret Merkezi’nin yenilenen ana giriş kapısı, görkemli bir törenle açıldı. Protokol üyeleri, iş dünyasının temsilcileri, PERPA yöneticileri, esnaf ve çok sayıda davetlinin katıldığı tören, renkli görüntülere sahne oldu.

Açılış programı, bahçe alanında düzenlenen kokteyl ve bando gösterisiyle başladı. Davetlilerin tören alanına geçmesinin ardından, ana giriş kapısının yenileme sürecini ve projenin aşamalarını anlatan tanıtım filmi gösterildi.

Törene İstanbul Vali Yardımcısı Okan Leblebicier, Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen, Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Şaban Demirel, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, PERPA yöneticileri, esnaf ve çok sayıda davetli katıldı.

Atakan Yücel: “PERPA’da yapacak daha çok işimiz var”

Açılış konuşmasını yapan PERPA Kooperatifi ve PERPA B Blok Başkanı Atakan Yücel, konuşmasına Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Umutsuz durumlar yoktur, umutsuz insanlar vardır. Ben umudumu asla yitirmedim.” sözleriyle başladı.

PERPA’da değişim ve yenilenme hedefiyle yola çıktıklarını belirten Yücel, PERPA Değişim Zamanı hareketiyle daha demokratik, şeffaf ve yönetilebilir bir anlayışı hayata geçirmeyi amaçladıklarını söyledi.

Yönetim sürecinde kaynakların verimli kullanılması, kira gelirlerinin artırılması ve yatırımların çoğaltılması için çalıştıklarını ifade eden Yücel, ana giriş kapısı ve bahçe peyzajının tamamlanmasının önemli bir aşama olduğunu vurguladı.

Yücel, “Geldiğimiz noktada ana kapımızı ve bahçe peyzajımızı da tamamlamış olduk. İki buçuk yıl içerisinde sizlere verdiğimiz vaatlerin tamamını hayata geçirdik” dedi.

Projede emeği geçenlere teşekkür eden Yücel, PERPA’nın ticari gücünü artırmaya yönelik çalışmaların devam edeceğini belirterek, “PERPA’da yapacak daha çok işimiz var ve yapacağız” ifadelerini kullandı.

Selahattin Çekiç: “Geleceğimize yapılmış bir yatırım”

PERPA A Blok Başkanı Selahattin Çekiç de yenilenen ana giriş kapısının yalnızca fiziksel bir değişim olmadığını, ticaret merkezinin geleceğine ve kurumsal kimliğine yapılan bir yatırım niteliği taşıdığını dile getirdi.

Çekiç, projenin PERPA’nın ortak değerlerini yansıttığını belirterek, kaynakların doğru kullanılmasının ve sorunların ertelenmeden çözülmesinin önemine dikkat çekti.

Yenilenen giriş kapısının PERPA’ya yakışan bir eser olduğunu ifade eden Çekiç, projenin hayata geçirilmesinde emeği bulunan çalışma arkadaşlarına teşekkür ederek yeni kapının tüm Perpalılara hayırlı olmasını diledi.

Şekib Avdagiç: “İstanbul ticaretinin yeni giriş kapısı”

İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, yenilenen ana giriş kapısının PERPA’nın kurumsal kimliği ve ziyaretçiler üzerindeki ilk izlenimi açısından önemli olduğunu söyledi.

Avdagiç, “Bugün İstanbul ticaretinin yeni giriş kapısını açmış bulunuyoruz. Yenilenen kapı oldukça önemli. Bir söz vardır: İlk intiba son intibadır. İlk intiba çok önemlidir” ifadelerini kullandı.

Ana giriş kapısını yalnızca fiziksel bir yapı olarak değerlendirmediğini belirten Avdagiç, projenin PERPA’da sunulan hizmetlerin gelişimi açısından da önemli bir aşama olduğunu vurguladı.

Şişli Kaymakamı Ertürkmen: “Bu kapı bir değişimin simgesi”

Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen ise yenilenen ana giriş kapısının ticari hayatta yaşanan değişimi temsil ettiğini belirtti.

Projenin başlangıcından bu yana süreci takip ettiğini ifade eden Ertürkmen, PERPA yöneticilerinin ve çalışanlarının büyük emek verdiğini söyledi. Ertürkmen, emeği geçenlere teşekkür ederek yeni giriş kapısının hayırlara vesile olmasını diledi.

PERPA’nın yeni giriş kapısı dualarla açıldı

Konuşmaların ardından protokol üyeleri ve davetliler, kurdele kesimi için ana giriş kapısının önünde bir araya geldi. Ali Rıza Temel Hoca’nın kurdele kesimi öncesinde yaptığı duanın ardından açılış kurdelesi kesildi ve yenilenen ana giriş kapısı resmen hizmete girdi.

Törenin ardından davetliler, yeni giriş alanını inceleyerek proje hakkında bilgi aldı.

Yaklaşık beş aylık yoğun çalışmanın ardından tamamlanan proje, PERPA Ticaret Merkezi’nin yenilenen yüzünü temsil eden önemli bir yatırım olarak öne çıktı.

PERPA yönetimleri, açılış törenine katılan protokol üyelerine, misafirlere, esnafa, sivil toplum kuruluşlarına, siyasi parti temsilcilerine ve kurumlara teşekkür ederek yenilenen ana giriş kapısının tüm Perpalılara hayırlı olmasını diledi.