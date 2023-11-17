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Pentagon: Irak ve Suriye’de ABD üslerine 58 saldırı düzenlendi

Pentagon: Irak ve Suriye’de ABD üslerine 58 saldırı düzenlendi
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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17 Kasım 2023 - 11:12

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), 17 Ekim’den bu yana Irak ve Suriye’deki ABD üslerine yaklaşık 58 saldırı yapıldığını açıkladı.

Pentagon Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, günlük basın toplantısında, ABD üslerine yapılan saldırılarla ilgili güncel bilgiler verdi.

Singh, “17 Ekim’den bu yana askerlerimize 58 saldırı düzenlendi. Hepsi başarısızlıkla sonuçlandı. Altyapıya ciddi bir zarar vermedi ve hiçbir askerimizin ciddi yaralanmasına sebep olmadı. Yaralanan tüm askerlerimiz görevlerine döndü.” ifadelerini kullandı.

Singh, “Bugün itibariyle yaklaşık 58 saldırı gerçekleşti. Yani Irak’ta 27, Suriye’de ise 30 ila 31 saldırı var.” dedi.

Bölgedeki ABD üslerine yapılan saldırılara karşılık verilmediği iddialarını kabul etmediğini belirten Sözcü Yardımcısı, “Sanırım son üç saldırımıza verdiğimiz tepkileri gördünüz. Bunlardan birinde güvenli bir evde faaliyet gösteren bir komuta kontrol ünitesi, diğer ikisinde silah depolama tesisi ve eğitim tesisleri vuruldu.” diye konuştu.

“Eğer daha fazla saldırı olursa, kesinlikle kendi seçeceğimiz yer ve zamanda karşılık vereceğiz.” diyen Singh, ABD üslerine yapılan saldırıların önemli ölçüde azaldığını kaydetti.

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