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Pençe-Kilit operasyonundan acı haber!

Pençe-Kilit operasyonundan acı haber!
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30 Mayıs 2022 - 10:43

Samsunlu P. Uzm. Çvş. İslam Sancak, Pençe-Kilit Operasyonu’nda teröristlerle çıkan çatışmada şehit düştü. Sancak’ın 1 yıl önce nişanlandığı ve bu yaz için evlilik hazırlığında olduğu öğrenildi.

Geçtiğimiz hafta Pençe-Kilit operasyonu bölgesinden gelen 6 şehit haberi ile tüm Türkiye yasa boğuldu. Mehmetçik bölgeyi kıskaca alıp, mağaraları didik didik etti. Milli Savunma Bakanlığı ise Pençe-Kilit operasyon bölgesinde 16 PKK’lı teröristin daha etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.

YARALI ASKERİMİZ ŞEHİT OLDU
Pençe-Kilit Operasyonu’nda yaralanan Samsun Tekkeköy nüfusuna kayıtlı P. Uzm. Çvş. İslam Sancak‘ın ise şehit haberi geldi. Şehidin acı haberi, Samsun’un Tekkeköy ilçesi Erenköy Mahallesi’nde yaşayan ailesine yetkililer tarafından verildi.

Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Pençe-Kilit operasyon bölgesinde, 29 Mayıs 2022 tarihinde, teröristlerle çıkan çatışmada, kahraman silah arkadaşımız P.Uzm.Çvş. İslam Sancak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz.” ifadeleri kullanıldı.

“CENAZE NAMAZININ ARDINDAN AİLE KABRİSTANLIĞINA DEFNEDİLECEK”
Şehit haberiyle birlikte duydukları üzüntüyü dile getiren Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar yaptığı paylaşımda, “Kuzey Irak’ta yürütülen operasyonda ilçemizin yiğit evladı Erenköy Mahallemiz sakinlerinden P. Uzm. Çvş. İslam Sancak şehit olmuştur. Şehidimizin cenazesi bugün Erenköy Merkez Camii’nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından aile kabristanlığına defnedilecektir” ifadelerini kullandı.

EVLİLİK HAZIRLIĞI YAPIYORDU
Öte yandan Erenköy Mahalle Muhtarı Muzaffer Karmil, şehit İslam Sancak’ın 1 yıl önce nişanlandığını ve bu yaz için evlilik hazırlığı yaptığını ifade etti. Şehit İslam Sancak’ın cenazesi Samsun-Çarşamba Havalimanı’na getirildikten sonra ikindi namazını müteakip Erenköy Aile Mezarlığı’na defnedilecek.

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Pençe-Kilit operasyonundan acı haber!
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