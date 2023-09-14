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Paşinyan’dan Rusya açıklaması: “Artık bel bağlayamayız”

Paşinyan’dan Rusya açıklaması: “Artık bel bağlayamayız”
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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14 Eylül 2023 - 13:12

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Rusya’ya bel bağlama konusunda artık kendilerinin güvende olamayacaklarını ifade etti. Paşinyan, Rusya-Ukrayna savaşının bir sonucu olarak Rusya’nın yeteneklerinin değiştiğini öne sürdü ve Moskova yönetiminin Azerbaycan’ı ve yakın müttefiki Türkiye’yi kendisine yabancılaştırmaktan kaçındığını iddia etti.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Politico’ya verdiği röportajda, Karabağ’daki Rus barış gücü askerlerinin görevlerinde başarısız olduklarını söyledi.

Rusya-Ukrayna savaşının bir sonucu olarak Rusya’nın kabiliyetlerinin değiştiğini öne süren Paşinyan, Moskova yönetiminin, Azerbaycan’ı ve yakın müttefiki Türkiye’yi kendisine yabancılaştırmaktan çekindiğini savundu.

Paşinyan, “Bu durumda stratejimiz, başkalarına bağımlılığımızı azami ölçüde azaltmaya çalışmak olmalıdır. Bağımsız bir ülkeye, egemen bir ülkeye sahip olmak istiyoruz ancak Batı ile Doğu, Kuzey ile Güney arasındaki çatışmaların merkezine düşmekten kaçınmanın yollarını bulmalıyız. Ermenistan’ın bir ‘vekil’ haline gelmesi gibi bir durum söz konusu olamaz. Buna izin verilemez.” ifadelerini kullandı.

Çatışmalar her alevlendiğinde “büyük koruyucuya”, Ermenistan örneğinde Rusya’ya başvurmanın sürdürülemez olduğunu kaydeden Paşinyan, “Bizi koruması için artık Rusya’ya bel bağlayamayız.” diye konuştu.

Paşinyan öte yandan “Rus barış gücü askerleri Karabağ’da bulunmasaydı bugün durumun daha iyi olacağı” değerlendirmesini yapamayacağının altını çizdi.

Ermenistan Başbakanı, “Eğer kalıcı ve ebedi bir devlete sahip olmak istiyorsak, öncelikle komşularımızla ilişkilerimizi düzeltmek için çok ciddi adımlar atmalı ve çok ciddi çabalar sarf etmeliyiz.” ifadesini de kullandı.

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Paşinyan’dan Rusya açıklaması: “Artık bel bağlayamayız”
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