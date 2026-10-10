Paşinyan’dan Beklenmedik Hamle! Azerbaycan Türkçesi Şarkı Seçimi Dikkat Çekti

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Türkmenistan ziyareti sırasında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündeme geldi. Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) Devlet Başkanları Konseyi Toplantısı’na katılmak üzere Türkmenistan’a giden Paşinyan, bisiklet sürerken verdiği molada Azerbaycan Türkçesi bir şarkı eşliğinde paylaşım yaptı.

Paşinyan’ın tercih ettiği müzik ve gönderiye gelen yorumlar, paylaşımın kısa sürede geniş bir kitleye ulaşmasını sağladı. Gönderi, farklı ülkelerden sosyal medya kullanıcılarının da ilgisini çekti.

Paşinyan, Zeynep Heseni’nin şarkısını tercih etti

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Türkmenistan’daki programı sırasında bisiklet sürdüğü anlardan birini sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşımına Azerbaycanlı şarkıcı Zeynep Heseni’nin “Aram Aram” adlı eserini ekleyen Paşinyan, böylece Azerbaycan Türkçesi bir şarkıyla takipçilerinin karşısına çıktı.

Söz konusu gönderi, müzik tercihi nedeniyle sosyal medyada dikkat çeken paylaşımlar arasında yer aldı. Paşinyan’ın gönderisi kısa sürede çok sayıda kullanıcıya ulaşırken, paylaşımın izlenme sayısı 1 milyonu aştı.

Paylaşıma binlerce yorum geldi

Paşinyan’ın gönderisi yalnızca izlenme sayısıyla değil, aldığı yorumlarla da öne çıktı. Paylaşımın 1200’den fazla yorum aldığı belirtilirken, yorum yapanlar arasında Türk, Azerbaycanlı, Ermenistanlı ve Türkmenistanlı kullanıcıların bulunduğu aktarıldı.

Kullanıcılar, Türkmenistan ziyaretine ve paylaşımda kullanılan müziğe ilişkin çeşitli değerlendirmelerde bulundu. Bazı yorumlarda halklar arasında dostluk, barış ve refah temennileri dile getirilirken, bazı kullanıcılar da Paşinyan’ın paylaşımına yönelik olumlu ifadeler kullandı.

Yorumlarda barış ve dostluk mesajları öne çıktı

Gönderinin altındaki yorumlarda, “Türkmenistan’a hoş geldiniz” ve “Halklarımız arasında barış, dostluk, yapıcılık ve refah olsun” gibi mesajlar yer aldı. Bazı kullanıcılar ise Paşinyan’a yönelik beğenilerini dile getiren yorumlar yaptı.

Farklı ülkelerden kullanıcıların aynı paylaşım altında buluşması, gönderinin bölgedeki sosyal medya kullanıcıları arasında ilgi gördüğünü ortaya koydu.

Paşinyan’ın Azerbaycan Türkçesi bir şarkı eşliğinde yaptığı paylaşımın diplomatik bir mesaj taşıyıp taşımadığına ilişkin ise haberde herhangi bir açıklama yer almadı. Gönderi, şimdilik kullanılan müzik ve aldığı etkileşimlerle gündeme geldi.