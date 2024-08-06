Paris’in yıkıldığı an!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın seçim döneminde aralarının bozulduğu iddiaları gündemdeydi. Ancak, Paris Olimpiyatları’nda bir araya gelen İmamoğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Yavaş, Kadın Milli Voleybol Takımı’nın Çin ile oynadığı çeyrek final maçını birlikte izleyerek bu iddiaları yalanladı.

İMAMOĞLU ÖZEL VE YAVAŞ TRİBÜNDE YAN YANA

Paris’e giden Özel, İmamoğlu ve Yavaş, sabah saatlerinde oynanan maçta tribünde yan yana oturarak milli takımın heyecanına ortak oldular. Maç sırasında yaşadıkları sevinç anları da kameralara yansıdı. Özel ve Yavaş’ın kırmızı milli takım forması giydiği görüldü. Ayrıca, Yavaş’ın ASKİ Spor Kulübü’nün müsabakalarını da takip edeceği öğrenildi.

9 AĞUSTOS’A KADAR FAALİYET GÖSTERECEK

İstanbul’un 2036 Olimpiyat Oyunları’na ev sahipliği yapma hedefiyle tanıtım amacıyla Paris’in ünlü moda müzesinde açılan İstanbul Evi, 9 Ağustos’a kadar faaliyet gösterecek. Tasarruf tedbirleri nedeniyle etkinlikler iki günle sınırlı tutulacak. CHP’li başkanların, İstanbul Evi’nde düzenlenecek geceye katılması ve İmamoğlu ile Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Uğur Erdener’in yanı sıra Özel’in de açılışta konuşma yapması bekleniyor.

KÜS OLDUKLARI SÖYLENMİŞTİ

Öte yandan, gazeteci Altan Sancar, Mansur Yavaş’ın geçtiğimiz haftalarda Ekrem İmamoğlu ile yaptığı bir telefon görüşmesinde, sosyal medyada kendisine yönelik ifadeler kullanan hesapların durdurulmasını istediğini, ancak İmamoğlu’nun bu hesapların kendileriyle ilgisi olmadığını söylemesi üzerine Yavaş’ın telefonu kapattığını açıkladı.