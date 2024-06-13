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Parası olanlar çoktan gitti. Bir sen kaldın geride emekliler ve dar gelirliler

Parası olanlar çoktan gitti. Bir sen kaldın geride emekliler ve dar gelirliler
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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13 Haziran 2024 - 17:58

Muğla’nın dünyaca ünlü turistik ilçesi Bodrum’a son 24 saatte 20 bin araç giriş yaptı. Bayram tatiline sayılı günler kala, ilçede trafiği zaman zaman durma noktasına getirecek kadar yoğunluk yaşandı.

9 günlük Kurban Bayramı tatilinin öncesinde, dünyanın önemli turizm merkezlerinden biri olan Bodrum’da trafik yoğunluğu arttı. İlçeye son 24 saatte 20 bin araç giriş yaparken Bodrum-Turgutreis istikametinde zaman zaman trafik durma noktasına geldi.

Araç sürücüleri 2 kilometrelik yolu yaklaşık 30 dakikada geçerken, şehrin başka noktalarında da uzun araç kuyrukları meydana geldi. 9 günlük bayram tatili öncesinde, tatile gittiği düşünülen vatandaşların oluşturduğu trafik yoğunluğunun, önümüzdeki günlerde daha da artacağı tahmin edildi.

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ARTAN ENFLASYON ASGARİ ÜCRETLİYİ VE EMEKLİYİ VURDU

9 gün sürecek olan Kurban Bayramı öncesinde, ülke genelinde az bir yüzdelik dilimi oluşturan maddi kaygısı olmayan vatandaşlar, tatil yolculuğuna çıkmaya başladı. Ülkenin birçok noktasında, tatil illerine giden yollarda trafik yoğunluğu yaşanırken otobüs ve uçaklar için de bilet bulmakta güçlük yaşanıyor.

Ülkede azınlıkta olan bir kesim, tatil semtlerine akın ederken artan enflasyonla baş etmeye çalışan ve geçim sıkıntısı içinde yaşamaya mecbur bırakılan emekli ve asgari ücretli vatandaşlar, bu bayramı da bayram gibi yaşayamayacak.

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