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Panik Atak Nedir ?

Panik Atak Nedir ?
Simay Ohara
Simay Ohara( simay.ohara@haberkonseyi.com )
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02 Nisan 2023 - 22:16
Panik atak kaygı lobunun diğer insanlara göre daha fazla tetiklenmesi sonucu oluşan bir tür kaygı bozukluğudur. Bilinen psikolojik rahatsızlıkların aksine panik atak spiritüel bir rahatsızlıktır. Enerjiyi çok yoğun algılayan duyusal empatlar yoğun stres gibi duruma maruz kaldıkları an beyinde kaygıdan sorumlu olan Korteks ve hipokampüs Amigdala’ya mesaj gönderir. Panik atak olan insanların stresten uzak bir yaşam sürmeleri gerekir. Sürekli bedenlerini dinlerler ve akaşik kayıtlarının tutulduğu Amigdala bölgesinden normal zamanlarda da sağlıklı mesajlar almaya açık oldukları için yoğun aksiyete halinde kontrol mekanizmalarını yitirebilirler.
Panik atak nasıl yönetilir ?
 Tek bir nefes tekniği ile bilincinizi tetiklenen kaygı hissinden kurtarmanız gereklidir. Üç saniye boyunca derin nefes alıp 5 saniye boyunca nefesinizi tutarak bilincinize ”Ben sağlıklıyım ve ben iyiyim.” mesajını vermek sağlıklı olacaktır.
 Panik atak aniden ortaya çıkar ve o an tüm düşünceleriniz her ne kadar anlamsız olsa da size gerçek gibi görünebilir çünkü duyusal bir empatın hayal dünyası fazlasıyla gelişmiştir. İkinci teknik etrafınızda bulunan beş şeye odaklanmaktır,bilicinize küçük bir oyun oynayarak sürekli tekrar eden düşünceleri etkisiz hale getirebilirsiniz.
 Panik atak olan insanlar için yoğun tempolu bir hayat biçimi uygun değildir,her şeyi kontrol etmek zorunda değilsiniz sadece ”Her şey olması gerektiği gibi oluyor.” Enerjiyi akışa bırakmayı öğrenmeli ve kontrol edemediğiniz şeyler için fazla düşünmek yerine kısa bir yürüyüş yapmalı,doğada vakit geçirmeli gerekirse meditasyon yapmalı ve düşüncelerin kendiliğinden akıp gitmesine izin vermelisiniz.
Panik atak pskolojik bir rahatsızlık değildir.
Gerçek mevcudiyetinizin temel amacına hizmet etmeyen tüm form ve yaptırımlardan özgürleşmek,herhangi bir yaptırımın mevcut olmadığı düşünce gücünüzün farkında olmak daha bilinçli bir yaşam size de daha hafif hissettirmiyor mu ?
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