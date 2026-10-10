Panama 7,7’lik depremle sarsıldı! Hasarın boyutu ortaya çıktı

Orta Amerika ülkesi Panama, 7,7 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Ülkenin güneyinde meydana gelen şiddetli sarsıntı, başkent Panama City başta olmak üzere geniş bir bölgede hissedildi. Depremin ardından çok sayıda binada hasar meydana gelirken, ulaşım ve iletişim hizmetlerinde de aksamalar yaşandığı bildirildi.

Depremin yol açtığı hasar, bölgeden gelen görüntülerle ortaya çıktı. Yetkililer gelişmeleri takip ederken, sarsıntının ardından meydana gelen artçı depremler endişeyi artırdı.

Depremin merkez üssü Pitaloza Arriba yakınları

Paylaşılan bilgilere göre deprem, Panama’nın güneyinde bulunan Pitaloza Arriba yerleşiminin yakınlarında meydana geldi. Yaklaşık 10-12 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirtilen sarsıntı, yüzeye yakın olması nedeniyle geniş bir alanda hissedildi.

Panama City’de de güçlü şekilde hissedilen deprem, vatandaşların panikle evlerinden ve iş yerlerinden dışarı çıkmasına neden oldu. Çevre bölgelerde yaşayanlar da sarsıntının etkisini hissetti.

Kolombiya ve Kosta Rika’da da hissedildi

Depremin etkisi Panama sınırlarını aşarak komşu ülkeler Kolombiya ve Kosta Rika’ya kadar ulaştı. Sarsıntıyı milyonlarca kişinin hissettiği belirtilirken, bölgede güvenlik önlemleri artırıldı.

Deprem sonrasında vatandaşların açık alanlara yöneldiği, bazı bölgelerde ise binaların tedbir amacıyla boşaltıldığı aktarıldı.

Artçı depremler endişeyi artırdı

Ana depremin ardından bölgede çok sayıda artçı sarsıntı kaydedildi. Büyüklükleri 2,1 ile 6,0 arasında değişen 30’dan fazla artçı depremin meydana geldiği bildirildi. Ayrıca 6,6 büyüklüğünde başka bir sarsıntının da rapor edildiği belirtildi.

Artçı depremler, özellikle ana sarsıntıda hasar gören binalar açısından risk oluşturdu. Yetkililerin bölgede incelemelerini sürdürdüğü ve vatandaşların hasarlı yapılardan uzak durmasının önem taşıdığı bildirildi.

Can kaybı ve yaralı sayısı netleşmedi

Panama Ulusal Sivil Koruma Sistemi (SINAPROC) tarafından yapılan ilk açıklamalarda doğrulanmış bir can kaybı bildirilmediği belirtildi. Bununla birlikte bazı bölgelerden yaralanma vakalarının rapor edildiği, toplam yaralı sayısının ise henüz netleşmediği aktarıldı.

Arama, inceleme ve hasar tespit çalışmalarının devam etmesiyle birlikte depremden etkilenen bölgelerdeki durumun daha net ortaya çıkması bekleniyor.

Çok sayıda binada hasar meydana geldi

Depremin merkez üssüne yakın Herrera ve Los Santos eyaletlerinde bazı binaların duvarlarında ciddi çatlaklar oluştuğu bildirildi. Coclé eyaletine bağlı Penonomé kentinde de çeşitli yapılarda hasar ve kısmi çökme meydana geldiği öne sürüldü.

Hasar gördüğü belirtilen yapılar arasında tarihi San Juan Bautista Katedrali, valilik binası ve çeşitli kamu binalarının da bulunduğu aktarıldı. Yetkililerin, olası çökme riskine karşı hasarlı yapılarda inceleme yaptığı bildirildi.

Depremin ardından ortaya çıkan görüntüler, sarsıntının bazı yerleşim yerlerinde ciddi hasara yol açtığını gözler önüne serdi.

Metro seferleri durdu, elektrik ve iletişim kesintileri yaşandı

Şiddetli sarsıntının ardından Panama City ve çevresindeki yüksek binalar, alışveriş merkezleri, okullar ve konutların tedbir amacıyla tahliye edildiği bildirildi. Çok sayıda kişi güvenlik gerekçesiyle sokaklara çıktı.

Başkentte metro seferlerinin durdurulduğu, bazı uçuşlarda geçici aksamalar yaşandığı aktarıldı. Depremden etkilenen bazı eyaletlerde elektrik ve iletişim kesintilerinin meydana geldiği belirtildi.

Yetkililerin, ulaşım ve altyapı hizmetlerinin durumunu değerlendirmek üzere çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.

Panama Kanalı’nın faaliyetleri devam ediyor

Küresel ticaret açısından stratejik öneme sahip Panama Kanalı’nın depremden etkilenmediği ve faaliyetlerini sürdürdüğü bildirildi. Kanalın çalışmaya devam etmesi, uluslararası deniz taşımacılığı açısından önem taşıyor.

Öte yandan, Pasifik kıyısındaki bazı ülkeler için yayımlanan tsunami uyarılarının daha sonra tehlikenin geçtiği değerlendirmesiyle kaldırıldığı aktarıldı.

Panama Devlet Başkanı José Raúl Mulino’nun halka sakin kalmaları ve yalnızca resmî kaynaklardan yapılan açıklamaları takip etmeleri yönünde çağrıda bulunduğu belirtildi.