Özgür Özel’in Cumhurbaşkanlığı Adaylığına Parti İçinden İtiraz İddiası!

Ankara siyasetinde cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin tartışmalar yeniden gündeme geldi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel’in olası cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda yakın çalışma ekibiyle değerlendirmelerde bulunduğu öne sürülürken, parti içerisinde bu ihtimale farklı yaklaşan isimlerin bulunduğu iddia edildi. Kulislerden yansıyan bilgilere göre, bazı parti yöneticileri Özel’in adaylığını bir an önce açıklamasını isterken, bazı isimlerin ise bu seçeneğe mesafeli yaklaştığı ileri sürüldü.

Söz konusu iddialar, muhalefetin olası seçim stratejisi ve aday belirleme sürecine ilişkin tartışmaları da beraberinde getirdi. Ancak parti içindeki isimlerin tutumlarına ilişkin öne sürülen iddiaların henüz bağımsız kaynaklar tarafından doğrulanmadığı belirtiliyor.

Özgür Özel’in adaylığı için kritik görüşmeler yapıldığı iddiası

Mynet’in Ankara kulislerine dayandırdığı habere göre Özgür Özel’in cumhurbaşkanlığı adaylığı ihtimalini yakın çalışma arkadaşlarıyla değerlendirdiği öne sürüldü. İddialara göre, adaylık sürecinin nasıl ilerleyeceği ve kamuoyuna ne zaman açıklama yapılabileceği konusunda çeşitli görüş alışverişlerinde bulunuldu.

Bu kapsamda Ali Mahir Başarır, Veli Ağbaba, Murat Emir ve Burhanettin Bulut’un da aralarında bulunduğu bazı isimlerle değerlendirmeler yapıldığı ileri sürüldü. Ancak görüşmelerin içeriğine ve adaylık konusunda alınmış kesin bir karara ilişkin doğrulanmış bir açıklama bulunmuyor.

Parti içinde görüş ayrılığı yaşandığı öne sürüldü

Ankara kulislerinde konuşulan iddiaların en dikkat çekici bölümünü ise Özgür Özel’in olası adaylığına yönelik parti içindeki farklı tutumlar oluşturdu.

İddialara göre Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın’ın Özel’in cumhurbaşkanlığı adaylığına karşı çıktığı ve bu konuda parti içerisinde çeşitli temaslarda bulunduğu öne sürüldü. Günaydın’ın yanı sıra Gökhan Zeybek, Turan Taşkın Özer ve Özgür Karabat’ın da adaylık ihtimaline mesafeli yaklaştığı iddia edildi.

Ancak adı geçen isimlerin adaylığa karşı olduklarına ilişkin iddialar henüz bağımsız kaynaklarca doğrulanmış değil. Bu nedenle söz konusu değerlendirmelerin kesinleşmiş bir parti içi anlaşmazlık olarak ele alınmaması gerekiyor.

Yakın ekibinden adaylığını açıklaması yönünde telkin iddiası

Kulislerde dile getirilen bir diğer iddia ise Özgür Özel’in yakın çalışma ekibindeki bazı yöneticilerin adaylığını bir an önce açıklamasını istediği yönünde oldu.

Bu isimlerin, adaylık konusundaki belirsizliğin sona ermesinin siyasi açıdan önemli olabileceğini düşündüğü ileri sürüldü. Adaylığın erken açıklanmasının, muhalefetin seçim hazırlıklarını ve kamuoyuna yönelik siyasi mesajlarını şekillendirebileceği değerlendiriliyor.

Öte yandan adaylık kararının zamanlaması, muhalefetin diğer siyasi aktörlerle kuracağı ilişkiler ve olası ittifak görüşmeleri açısından da önem taşıyor. Bu nedenle Özel’in nasıl bir yol izleyeceği, önümüzdeki dönemde siyaset gündeminin önemli başlıklarından biri olabilir.

Gözler Özgür Özel ve parti yönetiminde

Ankara kulislerinde ortaya atılan iddiaların ardından gözler Özgür Özel’in yapacağı açıklamalara ve parti yönetiminin adaylık konusundaki yaklaşımına çevrildi.

Cumhurbaşkanlığı adaylığının nasıl belirleneceği, muhalefetin seçim stratejisinin hangi doğrultuda şekilleneceği açısından belirleyici olabilir. Ancak şu aşamada Özel’in adaylığına ilişkin kesinleşmiş bir karar bulunduğuna veya adı geçen isimler arasında doğrulanmış bir görüş ayrılığı yaşandığına dair net bir bilgi bulunmuyor.

Önümüzdeki süreçte yapılacak açıklamaların, Ankara kulislerinde konuşulan iddialara açıklık getirmesi bekleniyor.