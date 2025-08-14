ÖZGÜR ÖZEL’DEN MÜCAHİT BİRİNCİ’YE 2 MİLYON DOLAR İDDİASI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bayrampaşa mitinginde yaptığı sert çıkışın ardından basın toplantısıyla gündeme bomba gibi düşen iddialar ortaya attı. Mitingde “AK Parti kuruluş yıl dönümü hediyen geliyor, heybede tutmayacağım” diyerek yeni belgeler açıklayacağını duyuran Özel, İBB soruşturmasında yaşanan rüşvet ve ifade zorlama iddialarını kamuoyuyla paylaştı.

Özel’in iddiasına göre, İBB soruşturmasında tutuklu bulunan iş insanı Murat Kapki, 31 Temmuz 2025’te AK Parti üyesi Mücahit Birinci tarafından ziyaret edildi. Bu görüşmede Kapki’nin önüne 1,5 sayfalık bir ifade tutanağı konuldu ve bu ifadeyi imzalaması istendi. Özel’in anlattığına göre Birinci, Kapki’ye “Bunu imzalayacaksın ve üstüne de 2 milyon dolar vereceksin, buradan tıpış tıpış çıkacaksın” dedi.

ŞİKAYET DİLEKÇESİ BASINA SUNULDU

Özgür Özel, Murat Kapki’nin Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı’na verdiği şikayet dilekçesini de gazetecilere gösterdi. Belgelerde, yalnızca Kapki’nin değil, başka müteahhitlerin de benzer şekilde gözaltına alındığı, baskı gördüğü ve iftiraya zorlandığı iddiaları yer aldı. Özel, bu sürecin yalnızca bireysel bir yolsuzluk değil, sistematik bir “çete yapılanması” olduğunu öne sürdü.

YENER TORUNLER ÖRNEĞİ

CHP lideri, açıklamalarında İBB soruşturmasında tutuklu bulunan Yener Torunler’in yaşadıklarını da anlattı. Özel’in aktardığına göre, Torunler’e düğününe kadar serbest kalabileceği söylenmiş, hatta oğlunun İBB’de çalıştığı belirtilerek “Oğlunu da alırız” tehdidinde bulunulmuş. Torunler, bu süreci satır satır yazarak suç duyurusunda bulunmuş ve HSK’ya iletilmek üzere CHP’ye teslim etmiş.

“BU ÇETE ÇÖKECEK”

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’a seslenen Özel, “Tarihi bir noktadasın, HSK’yı olağanüstü toplantıya çağır. Tarafsız bir soruşturma heyeti oluştur ve kamuoyuna güvence ver” dedi. CHP lideri, bu iddiaların peşini bırakmayacaklarını ve iftiraya zorlanan kişilerin konuşmasıyla “dünyanın en büyük organize kötülük hareketi”nin ortaya çıkacağını savundu. Özel, “Bu çete çökecek, bu dosya yeniden tıkır tıkır görülecek” ifadelerini kullandı.