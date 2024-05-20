Özgür Özel’den helikopter kazasına İsrail vurgusu!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İran’da meydana gelen ve Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan’ın hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin açıklama yaptı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İran’da meydana gelen ve Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan’ın hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin yaptığı açıklamada, “6 Ekim’de Hamas’ın yaptığı eylemler ve ona İsrail’in verdiği karşılıkla başlayan, İsrail’in meşru müdafaa sınırlarını çok aşan ve devlet terörüne varan katliamları kabul edilebilir değildir. Bu süreçte, bu olayla, bölgede yaşananların bir bağlantısı var mıdır? Olmadığını ümit etmek isteriz, bunun bir kaza olduğunu ümit etmek isteriz” dedi. Özel, “Kaza tüm yönleriyle araştırılmalıdır ve somut gerçekler ortaya çıkmalıdır. Burada erken yorumlar ve çeşitli spekülasyonlar, hem bölgenin hassasiyeti hem de olayın sıcaklığı düşünüldüğünde son derece risklidir” değerlendirmesinde bulundu.
31 Mart yerel seçimlerinde AKP’den CHP’ye geçen Samsun Atakum Belediyesi’ni ziyaret eden Özgür Özel, gazetecilere gündemdeki bazı konularla ilgili açıklamalar yaptı.
Özgür Özel’in konuşmasından öne çıkanlar:
“Samsun’da özeleştiri yapacağız”
“Başkan çalışacak, belediye meclisi çalışacak, hep birlikte çalışacaklar, yaptıklarının en iyi şekilde Samsun kamuoyuna anlatılması da örgütümüze emanettir. Başkan bundan sonra kamu görevi yapacak, örgütümüzün gençlerini de başkanımıza emanet ediyoruz. Şüphesiz başkanımız sadece CHP’lilerin değil, Atakum’daki Türkiye ittifakının seçtiği belediye başkanıdır. Samsun’daki tüm demokratların belediye başkanıdır. Sadece oy aldıklarına değil, kendisine geçen seçimde oy vermeyen ama gelecek seçimlerde kendisinin yapacağı hizmetlerinden memnun olacak tüm Samsunluların belediye başkanıdır. Biz, meseleye tüm Türkiye’de olduğu gibi burada da bakıyoruz.
Samsun’da elbette Atakum’da sevindik. Ama 18 belediyeden sadece Atakum’u kazanmış olmamız kabul edilemez. Samsun’da özeleştiri yapacağız. Bu kadar büyük bir rüzgar varken, Kütahya, Afyon, Kastamonu gibi kentler kazanılabiliyorken, Samsun’un kazanılmamış olması, yüreğimizde yaradır. Hem büyükşehirde, hem de ilçe belediyelerinde Samsun’da birinci parti olamamışsak oturup düşüneceğiz, özeleştiri yapacağız ve mutlaka Samsun’da akışı değiştireceğiz.
Dün Samsunlulardan söz aldık. Samsun’da sadece bir milletvekilimiz var, bu kabul edilemez. En çok milletvekili çıkaran parti, en çok belediyeyi alan parti olmadan Samsun’da duramayız. 47 yıl sonra kazanılan bu büyük başarıda Samsun’da geride kalmamızı kabul etmemiz mümkün değil. Bunu enine boyuna tartışacağız, özeleştirimizi yapacağız, çözüm önerilerini getireceğiz. Burada ben genel başkan olarak üzerime düşen her şeyi yapacağım.
Burada örgütümüzle ve MYK ile değerlendirme yapacağız, ardından bir ay boyunca Samsun’a büyüteç tutacağız. Enine boyuna, Samsun’da başarıyı nasıl yakalarız, buna bakacağız. Atakum’da örgütümüz ne yaptı, diğer yerlerde ne yaptı? Örgütümüzün üzerine bir büyüteç tutacağız. Ve doğru kararlar verip, doğru bir şekilde yola çıkacağız. Ben, hep birlikte bunu başaracağımıza yürekten inanıyorum.
“İran halkına ve İran devletine başsağlığı diliyoruz”
Maalesef İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin helikopteri dün önce kayboldu, gece boyunca arama kurtarma çalışmaları sürdü. Ülkemizin de katkı sağladığı arama kurtarma çalışmaları sonucunda önce enkaza ulaşıldı, daha sonra da bir yaşam belirtisi olmadığını öğrendik ve başta Cumhurbaşkanı olmak üzere helikopterdeki herkesin hayatını kaybettiğini öğrendik. Biz, İran halkına ve İran devletine başsağlığı diliyoruz. Tabii, çok sayıda spekülasyon var. Burada bize, dikkatlice takip etmek düşüyor. Kaza tüm yönleriyle araştırılmalıdır ve somut gerçekler ortaya çıkmalıdır. Burada erken yorumlar ve çeşitli spekülasyonlar, hem bölgenin hassasiyeti hem de olayın sıcaklığı düşünüldüğünde son derece risklidir. Somut gerçek ne ise önce ortaya çıkmalı, sonra uluslararası hukuk açısından yapılacak bir şey varsa, bu konuda uluslararası hukukun gerektirdikleri belirlenmeli ve kararlaştırılmalıdır. Erken değerlendirmeler ve spekülasyonlar yüksek atmosfere zarar verir.
“Bunun bir kaza olduğunu ümit etmek isteriz”
6 Ekim’de Hamas’ın yaptığı eylemler ve ona İsrail’in verdiği karşılıkla başlayan, İsrail’in meşru müdafaa sınırlarını çok aşan ve devlet terörüne varan katliamları kabul edilebilir değildir. Bu süreçte, bu olayla, bölgede yaşananların bir bağlantısı var mıdır? Olmadığını ümit etmek isteriz, bunun bir kaza olduğunu ümit etmek isteriz. Ve somut gerçeğin bir an önce ortaya çıkarılmasını talep etmek isteriz. Gerçekler ortaya çıkarılmadan fazladan spekülasyon yapmak, bölge barışına zarar vermemeli. Biz serin kanlıyız, sakiniz ama mutlaka gerçeklerin ortaya çıkması konusunda da talepkarız. Meseleyle ilgili değerlendirmemiz bu yöndedir.”