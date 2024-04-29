Özgür Özel’den Ali Yerlikaya’ya 1 Mayıs telefonu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bugün gerçekleştirdiği basın toplantısında, 1 Mayıs İşçi Bayramı’nın Taksim Meydanı’nda kutlanmayacağını açıkladı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ali Yerlikaya’yı telefonla aradı ve 1 Mayıs İşçi Bayramı’nın Taksim Meydanı’nda kutlanmamasına ilişkin kararın yeniden değerlendirilmesini talep etti.

Taksim’in 1 Mayıs için sembolik öneminin olduğunu vurgulayan Özel, 1 Mayıs kutlamalarının Taksim’de sorunsuz bir biçimde yapılması noktasında, CHP Genel Başkanı olarak kefil olduğunu ve CHP üyelerinin de, 1 Mayıs’ta görev yapabileceğini belirtti.

1 MAYIS’IN TAKSİM’DE KUTLANMAYACAĞI AÇIKLANMIŞTI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bugün düzenlediği basın toplantısında, 1 Mayıs İşçi Bayramı’nın Taksim Meydanı’nda kutlanmayacağını duyurmuştu. Yaptığı açıklamada, “1 Mayıs’ta İstanbul’da, toplam 29 cadde ve bu caddelere açılan sokaklar trafiğe kapatılacaktır. Yine il genelinde de 264 noktada toplam 42 bin 434 polisimiz görev yapacaktır.” ifadelerini kaydeden Yerlikaya, Taksim’in, toplantı ve gösteri yürüyüşü için uygun olmadığını ifade etmişti.

AYM “HAK İHLALİ” DEMİŞTİ

Anayasa Mahkemesi (AYM), 1 Mayıs İşçi Bayramı’nın Taksim Meydanı’nda kutlanmasının engellenmesine hak ihlali kararı vermişti. Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) ile Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu’nun (KESK) başvurusunu değerlendiren AYM, 1 Mayıs’ın Taksim’de yapılmasına izin verilmemesinin “Anayasa’nın 34. maddesinde güvence altına alınan toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının engellenmesi” olduğuna karar vermişti.