Özge Ulusoy Boyunu ve Kilosunu Açıkladı! Rakamları Duyan Şaşırdı

Yıllardır mankenlik ve sunuculuk yapan Özge Ulusoy, sosyal medya hesabından takipçilerinin sorularını yanıtladı. Boyunu ve kilosunu açıklayan ünlü manken, spora kaç yaşında başladığını da anlattı. Ulusoy’un yıllardır sürdürdüğü spor rutini dikkat çekti.

Hem podyumda hem de ekranlarda yer alan Özge Ulusoy, sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Ünlü manken, son olarak takipçilerinden gelen soruları yanıtlayarak fiziksel özellikleri ve spor geçmişi hakkında bilgi verdi.

ÖZGE ULUSOY KİLO VE BOYUNU AÇIKLADI

Sosyal medyada kendisine yöneltilen soruları içtenlikle yanıtlayan Özge Ulusoy, boyunun 1,78 metre, kilosunun ise 53 olduğunu açıkladı.

Ünlü manken, “1.78-53 kiloyum” sözleriyle fiziksel özelliklerini takipçileriyle paylaştı.

5 YAŞINDA BALEYE BAŞLADI

Düzenli spor yapmasıyla da bilinen Ulusoy, takipçilerinden gelen “Spor yapmaya kaç yaşında başladınız?” sorusuna verdiği yanıtla dikkat çekti.

Klasik baleye henüz 5 yaşındayken başladığını belirten Ulusoy, bale eğitiminin fiziksel açıdan oldukça yoğun olduğunu vurguladı. Dansı 22 yaşında bıraktığını söyleyen ünlü manken, sonrasında da spordan uzaklaşmadığını ifade etti.

Ulusoy, spor geçmişini şu sözlerle anlattı:

“5 yaşında klasik bale yapmaya başladım. Spor değil ama fiziksel olarak çok fazla efor isteyen bir sanat dalıdır. 22 yaşında dansı bıraktıktan sonra da hep sporla iç içe oldum ama son 12 senedir aralıksız pilates ve fitness yapıyorum.”

PİLATES VE FİTNESS RUTİNİNDEN VAZGEÇMİYOR

Küçük yaşlardan itibaren fiziksel aktivitelerle iç içe olan Özge Ulusoy, son 12 yıldır düzenli olarak pilates ve fitness yaptığını belirtti. Ünlü mankenin uzun yıllara dayanan spor geçmişi, takipçileriyle paylaştığı açıklamaların öne çıkan ayrıntılarından biri oldu.

Sosyal medya üzerinden hayranlarıyla iletişim kurmayı sürdüren Ulusoy, hem kariyeri hem de günlük yaşamına ilişkin paylaşımlarıyla gündemde kalmaya devam ediyor.