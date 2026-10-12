Özge Özpirinçci’nin babasına özlemi dinmiyor: Paylaşımı duygulandırdı

Ünlü oyuncu Özge Özpirinçci, 2023 yılında ALS hastalığı nedeniyle hayatını kaybeden babası Kadri Emrah Özpirinçci’yi sosyal medya paylaşımıyla andı. Kızı Mercan ile yaşadığı bir anıyı anlatan oyuncu, babasına duyduğu özlemi ve onunla ilgili hatıralarını dile getirdi. Özpirinçci’nin satırları takipçilerini duygulandırdı.

Ekranların sevilen oyuncularından Özge Özpirinçci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündeme gelmeye devam ediyor. Oyuncu, bu kez üç yıl önce kaybettiği babası Kadri Emrah Özpirinçci için kaleme aldığı duygusal mesajla dikkat çekti.

ALS hastalığıyla mücadele eden babasını 12 Ekim 2023’te kaybeden Özpirinçci, kızı Mercan’ın dalışa duyduğu ilgiyi anlatırken babasına ilişkin anılarını da paylaştı.

“AYNI BEN” DİYEREK BABASINI ANDI

Kızı Mercan’ın bu yaz dalış yaptığını ve denizin dibinden kabuklar çıkardığını anlatan Özpirinçci, kızının davranışlarının kendisine çocukluğunu ve babasıyla yaşadığı anları hatırlattığını belirtti.

Oyuncu, babasının kendisine bir zamanlar söylediği “Ben öldükten sonra tek isteğim beni unutmamanız” sözlerini hatırlatarak paylaşımına başladı. Mercan’ın dalış teknesinde kendisini takip etmesinin, geçmişte kendisinin de babasının peşinden gitmesini anımsattığını ifade etti.

KIZININ SÖZLERİ ÖZLEMİNİ ARTIRDI

Özge Özpirinçci, kızı Mercan ile hayalleri üzerine konuşurken yaşadıkları bir anıyı da takipçileriyle paylaştı. Mercan’ın köpekbalıklarıyla kafes dalışı yapmak istediğini söyleyen oyuncu, kendisinin kızıyla bu deneyimi yaşayamayacağını dile getirdiğini anlattı.

Bunun üzerine Mercan’ın, “Keşeki Emrah dedem yaşıyor olsaydı di mi anne? Onunla kafes dalışı yapardım, o hiç korkmazdı zaten dalgıçmış ya…” sözlerini söylediğini aktardı.

Kızının bu sözlerinin kendisinde hem özlem hem de mutluluk yarattığını belirten oyuncu, o an gözyaşlarını tutamadığını ifade etti.

“SENİ DÜŞÜNMEDİĞİM BİR GÜNÜM GEÇMİYOR”

Babasına duyduğu özlemi dile getiren Özge Özpirinçci, paylaşımını şu sözlerle tamamladı:

“Hem özlemden hem de mutluluktan birkaç damla yaş döküldü. Seni düşünmediğim bir günüm geçmiyor. İyi ki sendin baba.”

Oyuncunun babasına yönelik içten mesajı, sosyal medyada duygusal anlara neden oldu. Özpirinçci’nin paylaşımı, kaybettiği babasına duyduğu sevginin ve onun anılarını kızıyla birlikte yaşatmasının bir yansıması olarak dikkat çekti.