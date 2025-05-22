OZAN GÜVEN 50. YAŞINDA RADİKAL KARARLARINI AÇIKLADI!

Ünlü oyuncu Ozan Güven, 50. yaşına özel aldığı radikal kararları sosyal medya hesabından duyurdu. Uzun süredir ekranlardan uzak kalan ve son dönemde tiyatro sahnesinde boy gösteren Güven, yeni yaşına dijital bir dönüşümle adım attı.

“HER 10 YILA 1 GRAM ALTIN”

Doğum günü vesilesiyle sosyal medyada yaptığı paylaşımda Ozan Güven, yakın arkadaşlarından birinden hediye olarak 5 gram altın aldığını açıkladı. Altınları boynuna asarak verdiği pozla birlikte şu notu paylaştı:

“İlk defa beşi bir yerde takıldı, elli yaşımda. Her 10 yılıma 1 gram. Hoş geldin elliler.”

Bu esprili paylaşım kısa sürede çok sayıda beğeni alırken, Güven’in ardından yaptığı açıklama ise asıl dikkat çeken gelişme oldu.

OZAN GÜVEN’DEN DİJİTAL HAYATA MESAFE

50 yaşına giren oyuncu, dijital yaşamdan uzaklaşma kararı aldığını duyurdu. 14 Haziran 2025 tarihinden itibaren “akılsız telefon” kullanmaya başlayacağını belirten Güven, Twitter (X) hesabını yıllardır kullanmadığını, Instagram hesabını ise tamamen bir ofise devredeceğini açıkladı.

Güven’in ifadeleri şu şekilde:

“14 Haziran 2025 tarihinde akılsız telefona geçiyorum. Twitter (X) 10 seneyi geçmiştir, kullanmıyorum. Instagram hesabımı tamamen ‘Taslak Sanai’ ofise devredeceğim. Bundan sonra da yok; ‘X’e bir şey yazmadın’, ‘Whatsapp’tan görmedin’, ‘Instagram’da insan bir şey der’ gibi, gereksiz emir kiplerinden kurtulacağım. Kaldı 24 gün. 50 yaş güzelmiş.”

HEM DİJİTAL DETOKS HEM TİYATRO

Uzun bir süre kamuoyunun karşısına çıkmayan Ozan Güven, darp iddialarının ardından ekranlardan uzaklaşmıştı. Son dönemde ise yeniden sanat hayatına dönen oyuncu, tiyatro sahnesine odaklanarak mesleğine devam ediyor. 50. yaşıyla birlikte aldığı bu kararlar, birçok takipçisi tarafından “öz farkındalık ve sadeleşme” adımı olarak değerlendirildi.