Oyunculukta iddialıyım

Rüya Kesikoğlu, 21 yaşında çok yönlü bir yetenek olarak dikkat çekiyor. Selanik göçmeni kökeniyle öne çıkan Kesikoğlu, fizyoterapist olarak meslek hayatına devam ederken aynı zamanda oyunculuk ve modelilik yapıyor. Best Model finalistlerinden biri olarak moda dünyasında da adından söz ettiren Kesikoğlu, üç yaşından beri jimnastik ve bale ile iç içe. 12 yıllık bale eğitiminin yanı sıra gitar ve piyano eğitimleri de alan genç yetenek, profesyonel olarak binicilikle ilgileniyor. Dövüş sanatlarında silah ve boks altyapısı bulunan Kesikoğlu, enerjisini ve sevgisini yoğunlaştırdığı binicilikte de başarılı performanslar sergiliyor.

Kendini sürekli geliştirmeyi hedefleyen ve her zaman üzerine koyarak ilerleyen Rüya Kesikoğlu, durmak bilmeyen yapısıyla her alanda aktif olmayı seviyor. Hiperaktif yapısıyla tek bir alana odaklanmak yerine birçok alanda başarıya ulaşmayı hedefleyen Kesikoğlu, adını önce Türkiye’ye, ardından tüm dünyaya duyurmayı amaçlıyor.

Bu genç ve dinamik yetenek, enerjisi ve azmiyle gelecekte daha birçok başarıya imza atacak gibi görünüyor. Rüya Kesikoğlu’nun çok yönlü kariyer yolculuğu, gençlere ilham kaynağı olmayı sürdürecek.