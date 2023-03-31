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Oyuncu, şarkıcı, futbolcu: Kimler yok ki! İşte en renkli vekil adayları…

Oyuncu, şarkıcı, futbolcu: Kimler yok ki! İşte en renkli vekil adayları…
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31 Mart 2023 - 15:10
28’inci dönem için milletvekili listeleri hazırlıklarına başlayan siyasi partiler, renkli aday adayları ile dikkat çekiyor. Bu isimler arasında sinema ve müzik dünyasından spor sahalarına, akademiden basına kadar çok farklı yelpazeden aday adayları bulunuyor.

Oyuncu, şarkıcı, futbolcu: Kimler yok ki! İşte en renkli vekil adayları... - Sayfa 1

İşte vekilliğe talip olan renkli simalardan sadece birkaçı…

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Oyuncu, şarkıcı, futbolcu: Kimler yok ki! İşte en renkli vekil adayları... - Sayfa 2

İBRAHİM TATLISES BEŞİNCİ KEZ ADAY

AK Parti’de daha önce dört kez Şanlıurfa’dan aday olan ancak listeye giremeyen sanatçı İbrahim Tatlıses, bu ısrarından yine vazgeçmedi. Türk Halk Müziği’nin önemli sesi olan Tatlıses, 28’inci dönem milletvekili olabilmek için yeniden başvurusunu yaptı.

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Oyuncu, şarkıcı, futbolcu: Kimler yok ki! İşte en renkli vekil adayları... - Sayfa 3

HULKİ CEVİZOĞLU AK PARTİ’Yİ TERCİH ETTİ

Gazeteci, yazar ve akademisyen Doç. Dr. Hulki Cevizoğlu da AK Parti’den aday adaylığı başvurusunda bulunan isimler arasında. Bir dönem hazırladığı ‘Ceviz Kabuğu’ programıyla tanınan 1958 Giresun doğumlu Cevizoğlu, siyasete uzak bir isim değil. 22 Temmuz 2007 Türkiye Genel Seçimleri’nde Ankara 1. Bölge’den bağımsız milletvekili adayı olmuş fakat seçilememişti. 23 Kasım 2009 tarihinde de Demokratik Sol Halk Partisi (DSHP) Kurucu Genel Başkanı oldu ancak görevinden 39 gün sonra 13 Ocak 2010’da istifa etti.

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Oyuncu, şarkıcı, futbolcu: Kimler yok ki! İşte en renkli vekil adayları... - Sayfa 4

YEŞİL SAHALARDAN POLİTİKA SAFLARINA

İYİ Parti, futbol dünyasından 2 isim transfer etti. İlk isim eski milli futbolcu Gökhan Zan’dı. Genel Başkan Meral Akşener, Zan’a grup toplantısında rozetini taktı. Diğer isim ise Trabzonspor’un efsane oyuncularından, teknik direktör Ünal Karaman oldu.

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Oyuncu, şarkıcı, futbolcu: Kimler yok ki! İşte en renkli vekil adayları... - Sayfa 5

SELCAN TAŞÇI VE NESRİN ÜNAL

Yeniçağ Gazetesi’nde köşe yazan Selcan Taşçı da Meclis’e talip olan isimlerden biri. Taşçı, aynı zamanda sanat tarihçisi, lisanlı motorsporları hakemi, Uluslararası Motocross Şampiyonaları gözlemcisi. COVID-19’a karşı ‘yılan zehrini at serumuyla karıştırma’ buluşunun sahibi, eski MHP milletvekili doktor Nesrin Ünal da İYİ Parti aday adaylarından.

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Oyuncu, şarkıcı, futbolcu: Kimler yok ki! İşte en renkli vekil adayları... - Sayfa 6

ÖDÜLLÜ OYUNCU SİYASETE SOYUNDU

Türkiye İşçi Partisi’nin (TİP) teklifini kabul eden 62 yaşındaki ünlü oyuncu Mehmet Aslantuğ’un Muğla’dan aday gösterimesi bekleniyor. Bir İstanbul Masalı’ndan Sıcak Saatler’e kadar onlarca yapımda başrol üstelenen; Altın Kelebek, Altın Portakal, Altın Koza gibi çok sayıda ödül sahibi olan Aslantuğ’a bu yolda en büyük destek eşi Arzum Onan’dan geldi.

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Oyuncu, şarkıcı, futbolcu: Kimler yok ki! İşte en renkli vekil adayları... - Sayfa 7

ÖZGÜN MÜZİĞİN SEVİLEN SESİ ONUR AKIN

Sanatçı Onur Akın CHP’nin yıldız adaylarından oldu. Daha önce CHP’ye “Bir Islık Da Sen Çal” şarkısı hazırlayan 56 yaşındaki sanatçı, “Seviyorum Seni”, “Gaybana Geceler” gibi şarkılarıyla adından söz ettirmişti. Milletvekili aday listeleri konusunda çalışmalarını sürdüren CHP yönetimi, bu kapsamda “sanatçı kontenjanı”ndan Candan Erçetin’i de aday olarak göstermeyi tartışıyor.

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Oyuncu, şarkıcı, futbolcu: Kimler yok ki! İşte en renkli vekil adayları... - Sayfa 8

DAVUT GÜLOĞLU

Yeniden Refah Partisi de Karadeniz müziğinin tanınan isimlerinden Davut Güloğlu’nu aday göstererek ilgi uyandırdı. 2001 yılında yayınladığı “Nurcanım” albümüyle müzik dünyasında tanınan Güloğlu, bir dönem “Karadeniz’in Ricky Martin’i” olarak anılıyordu.

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Oyuncu, şarkıcı, futbolcu: Kimler yok ki! İşte en renkli vekil adayları... - Sayfa 9

BİTKİLERİN PROFESÖRÜ AYSUN BAY KARABULUT

Dikkat çeken ADAY adaylarından biri de Malatya Turgut Özal üniversitesi kurucu Rektörü, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıbbi Biyokimya Profesörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut. MHP’den başvuran Karabulut, özellikle kayısı çekirdeği üzerine yaptığı araştırmalarıyla biliniyor. Acı kayısı çekirdeğinin kanserli hücreleri yok ettiği tespitinde bulunan Karabulut, şifalı bitki tavsiyeleriyle de tanınıyor.

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