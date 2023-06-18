Oyuncu Dilşad Bozyiğit’in en mutlu günü! Dünyaevine girdi…

Bir dönem ATV ekranlarında yayınlanan Parmaklıklar Ardında dizisine Özge karakteriyle damga vuran güzel oyuncu Dilşad Bozyiğit; Burak Güngör ile dünyaevine girdi.
Dilşad Bozyiğit, evlilik haberini sosyal medya hesabından paylaştığı karelerle duyurdu…
DİLŞAD BOZYİĞİT KİMDİR?
Dilşad Bozyiğit, 1977 yılında İstanbul’da doğdu. Müjdat Gezen Sanat Merkezi Konservatuarı Tiyatro bölümünde oyunculuk eğitimi alan Dilşad Bozyiğit, dizi ve filmlerde oyunculuk yapmaktadır.
2003 yılında Kurşun Yarası dizisinde Zeliha’yı oynayan Dilşad Bozyiğit, 2008’de Parmaklıklar Ardında dizisinin 2. sezonunda Mahkum Özge rolünü oynadı. 2011 yılında Anneler ve Kızları adlı dizide Pınar karakterini canlandırdı
2016 yılında Derviş Zaim’in yönettiği Rüya adlı filmde Gizem Erdem, Ebru Helvacıoğlu, Gizem Akman, Enis Arıkan ve Mehmet Ali Nuroğlu ile birlikte rol alan Dilşad Bozyiğit, filmde 3. Sine’yi oynadı.
Filmografisi
2016 Rüya – 3. Sine
2011 Anneler ile Kızları – Pınar
2008 Memur Muzaffer – Emine
2008 Parmaklıklar Ardında – Özge
2005 Kadın Her Zaman Haklıdır
2003 Şarkılar Seni Söyler
2003 Kurşun Yarası – Zeliha
2000 Yedi Numara – Canan