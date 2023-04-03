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Otomobil dünyasında Togg rüzgarı: Dünyada bir ilk

Otomobil dünyasında Togg rüzgarı: Dünyada bir ilk
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03 Nisan 2023 - 14:16

Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu, yerli ve milli otomobil olan Togg’un ilk teslimatını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yapacak. Teslimat öncesinde hazırlıklar devam ederken Togg CEO’su Gürcan Karakaş, Togg’un dünyada bir ilki gerçekleştirdiğini de söyledi.

Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu’nun ilk akıllı cihazı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a bugün teslim edilecek. Dünyada bir ilki başaran ve yüzde 80’i uygulama üzerinden satılan akıllı cihaz Togg, 177 bin sipariş aldı. Eşsiz özellikler barındıran Togg’u teslim almak için diğer talihliler de beklemeye geçti. Ön sipariş talebinin ardından çekilen kurada yer alan kişiler akıllı cihazlarını teslim alacaklar.

“DÜNYADA BİR İLK”

Togg CEO’su Gürcan Karakaş CNN Türk ekranlarında Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile kısa bir söyleşide bulundu. Karakaş “Hepsi online satıldı, yüzde 80’inden fazlası uygulama üzerinden satıldı, bu dünyada bir ilk” dedi.

BAKAN VARANK: BU İŞİN NE KADAR SAHİPLENİLDİĞİNİ ÖN SİPARİŞ RAKAMLARINDAN GÖRÜYORUZ

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank konuya ilişkin olarak “Tabi büyük heyecan var. Biraz önce arkadaşımızla konuştuk. Gerçekten Türkiye’nin otomobili heyecan oluşturan proje. Vatandaşların 7’den 70’e çocuktan dedeye kadar. Bu işin ne kadar sahiplendiği ön sipariş rakamlarından görüyoruz. 177 bin” ifadesini kullandı.

“GÜRCAN BEY TAKIM ELBİSE KAYBETTİ”

Varank “Togg projesi değişen dönüşen otomobil endüstrisinde bunlar sizin hayatınızın parçası olacak, planlamalar ona göre yapılıyor. Cumhurbaşkanımıza teslim edilecek araçlarla ilgili. Bu heyecanı yaşamak istedim. Arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Arkadaşımız vardı içinde eşi ve kendi adına başvurmuş, ikisine de çıkmış. Bu kadar ilgi olması da güzel. Arkadaşlarımız aralarında şakalaşıyordu. 50-100 bini geçer mi diye. Gürcan Bey takım elbise kaybetti” açıklamasında bulundu.

TESCİL EMİNE ERDOĞAN ÜZERİNE OLACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, sipariş verdikleri otomobilin rengini Anadolu olarak belirlemişti. Anadolu kırmızısı olan otomobil, Erdoğan ailesinin kullanımı için hazırlandı. Emine Erdoğan’ın adına tescil edilecek araç 34 plakalı olacak. Pazartesi günkü törende TOGG’un anahtar ve ruhsatı Erdoğan ailesine takdim edilecek.

TOGG heyeti tarafından bir otomobilin daha teslimatı yapılacak. O aracın rengi Gemlik. Cumhurbaşkanlığında makam aracı olarak kullanılacak.

Törende, Türk Standartları Enstitüsü’nce ilk kez bir Türk otomobili için düzenlenen tip onayı belgesi Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından TOGG heyetine verilecek.

Üçüncü Togg aracının sahibi ise Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev olması planlanıyor.

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