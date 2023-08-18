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Osmanlı torunu olduğu iddia edilen kadın kim çıktı?

Osmanlı torunu olduğu iddia edilen kadın kim çıktı?
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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18 Ağustos 2023 - 16:23

Osmanlı İmparatorluğu soyundan gelen Neslişah Gevher Osmanoğlu’na ait olduğu iddia edilen fotoğraflar gündeme bomba gibi düştü. Ortalığı karıştıran fotoğrafların, Neslişah Gevher Osmanoğlu’na değil, İtalyan bir ünlüye ait olduğu anlaşıldı.

Osmanlı torunu olduğu iddia edilen kadın kim çıktı? - Sayfa 1

Osmanlı İmparatorluğu soyundan gelen Neslişah Gevher Osmanoğlu’na ait olduğu iddia edilen fotoğraflar gündeme bomba gibi düştü. Ortalığı karıştıran fotoğrafların, Neslişah Gevher Osmanoğlu’na değil, İtalyan bir ünlüye ait olduğu anlaşıldı.

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Osmanlı torunu olduğu iddia edilen kadın kim çıktı? - Sayfa 2

Dün sosyal medyada paylaşılan ve gündeme bomba gibi düşen fotoğrafların Osmanlı soyundan gelen Neslişah Gevher Osmanoğlu’na ait olduğu iddia edildi.

Neslişah Gevher Osmanoğlu isimli bir Instagram hesabından paylaşılan fotoğrafların, Osmanlı soyundan gelen Neslişah Osmanoğlu’na ait olduğu öne sürülünce olay sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

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Osmanlı torunu olduğu iddia edilen kadın kim çıktı? - Sayfa 3

Fotoğrafların iddia edildiği gibi Neslişah Gevher Osmanoğlu’na ait olmadığı ortaya çıktı.

Söz konusu fotoğraflardaki kişi İtalyan bir televizyon yıldızı.

Şarkıcı ve televizyon yıldızı Stefania Orlando’nun paylaştığı fotoğraflar, Neslişah Gevher Osmanoğlu adına açılan sahte bir hesaptan paylaşılmış.

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Osmanlı torunu olduğu iddia edilen kadın kim çıktı? - Sayfa 12

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