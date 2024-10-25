Ortaokul öğrencisi bıçakla okulu basıp müdürü tehdit etti

Ümraniye’de okulu bıçakla basıp Müdür Yardımcısını tehdit eden öğrenci yakalandı.

Olay, dün öğlen saatlerinde Esenevler Mahallesi, Akşemsettin Sokak’ta bulunan Yunus Emre Ortaokulu’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Müdür Yardımcısı S.M.U., öğrenci K.Ş.’nin okul içerisinde bir öğrenciyle yaşadığı sorundan dolayı ailesini arayarak okula çağırdı. İddiaya göre, okul bahçesinde öğrencisi ile ailenin gelmesini bekleyen Müdür Yardımcısı, K.Ş.’nin annesiyle telefonda görüşerek ‘Çocuğunuzun bakıcısı değilim’ dedi. Bunu duyan öğrenci, S.M.U.’ya hakaret ederek okuldan ayrıldı.