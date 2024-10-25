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Ortaokul öğrencisi bıçakla okulu basıp müdürü tehdit etti

Ortaokul öğrencisi bıçakla okulu basıp müdürü tehdit etti
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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25 Ekim 2024 - 17:02

Ümraniye’de okulu bıçakla basıp Müdür Yardımcısını tehdit eden öğrenci yakalandı.

Olay, dün öğlen saatlerinde Esenevler Mahallesi, Akşemsettin Sokak’ta bulunan Yunus Emre Ortaokulu’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Müdür Yardımcısı S.M.U., öğrenci K.Ş.’nin okul içerisinde bir öğrenciyle yaşadığı sorundan dolayı ailesini arayarak okula çağırdı. İddiaya göre, okul bahçesinde öğrencisi ile ailenin gelmesini bekleyen Müdür Yardımcısı, K.Ş.’nin annesiyle telefonda görüşerek ‘Çocuğunuzun bakıcısı değilim’ dedi. Bunu duyan öğrenci, S.M.U.’ya hakaret ederek okuldan ayrıldı.
Ortaokul öğrencisi bıçakla okulu basıp müdürü tehdit etti

 

Bir süre sonra elinde bıçakla okul bahçesine dönen K.Ş., tehditler savurarak Müdür Yardımcısını aradığı sırada diğer öğretmenleri araya girerek engelledi.

 

Ortaokul öğrencisi bıçakla okulu basıp müdürü tehdit etti

 

İhbar üzerine polisin gelmesiyle gözaltına alınan K.Ş. savcılığa sevk edildi.

Ortaokul öğrencisi bıçakla okulu basıp müdürü tehdit etti

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