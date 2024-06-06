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Orhan Gencebay ile Mustafa Topaloğlu barIŞtI

Orhan Gencebay ile Mustafa Topaloğlu barIŞtI
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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07 Haziran 2024 - 15:03

Geçtiğimiz ay Allah’ın rahmetine kavuşan Eski Devlet Bakanı ve Trabzonspor’un Onursal Başkanı Mehmet Ali Yılmaz’ın 40. gün Mevlidi küskün iki ünlü sanatçının barışmasına vesile oldu…
Orhan Gencebay hayat arkadaşı Sevim Emre ile mevlide katılırken, birbirlerine ağır sözler söyleyen, magazin gündeminde haber haline gelen Mustafa Topaloğlu ile karşılaştı… Sevim Emre’nin adrese teslim ağır sözleriyle küskünlüğün başlamasına neden olduğu Topaloğlu Gencebay’la “helal”leşti.
Topaloğlu ile Gencebay’ın arasının gerildiği ilk sözlerde ünlü türkücünün “Haber konseyi” internet haber sitesine verdiği söyleşide, Orhan Gencebay’ın AKP’li olmasına çok içerlediğini “sanatçı tarafsız olmalı” diyerek atışmayı başlatmıştı. Sevim Emre de “köpekler havlar” şeklinde ağır bir söz kullanınca Topaloğlu cevap vermemişti… Sevim Emre’nin bu ağır sözleri tepki toplamıştı…
Birbirlerine küskün olan iki Karadenizli sanatçı, merhum Mehmet Ali Yılmaz’ın kırkıncı mevlit gecesinde, Yılmaz’ın oğulları Türkay Yılmaz ve Soner Yılmaz tarafından ağırlandı ve barış gerçekleşti…

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