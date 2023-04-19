ORC Araştırma merakla beklenen anket sonuçlarını açıkladı! Herkesin gözü İstanbul’daydı…

Partilerin milletvekili aday listeleri belli olurken siyasetin gündemi de hareketlendi. Seçime bir aydan az bir süre kala yapılan anketlerin sonuçları yakından takip ediliyor. ORC Araştırma İstanbul, Bursa, Kocaeli ve Sakarya’yı kapsayan anket sonuçlarını paylaştı. Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı’nın İstanbul’daki oy oranları dikkat çekerken partilerin bölge bölge oy oranlarına da yer verildi.