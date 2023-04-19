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ORC Araştırma merakla beklenen anket sonuçlarını açıkladı! Herkesin gözü İstanbul’daydı…

ORC Araştırma merakla beklenen anket sonuçlarını açıkladı! Herkesin gözü İstanbul’daydı…
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19 Nisan 2023 - 15:46
Türkiye adım adım 14 Mayıs’ta yapılacak seçimlere gidiyor. Seçime az bir süre kala anketlerin sonuçları da yakından takip ediliyor. ORC Araştırma, İstanbul, Bursa, Kocaeli ve Sakarya’da yaptığı anket sonuçlarını paylaştı. İstanbul’da yapılan ankette Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı’na ait oy oranları dikkat çekti. İstanbul’daki anket sonuçlarında partilerin bölge bölge oy oranlarına da yer verildi. İşte merak edilen anketin sonuçları…

ORC Araştırma merakla beklenen anket sonuçlarını açıkladı! Herkesin gözü İstanbul’daydı… - Sayfa 1

Partilerin milletvekili aday listeleri belli olurken siyasetin gündemi de hareketlendi. Seçime bir aydan az bir süre kala yapılan anketlerin sonuçları yakından takip ediliyor. ORC Araştırma İstanbul, Bursa, Kocaeli ve Sakarya’yı kapsayan anket sonuçlarını paylaştı. Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı’nın İstanbul’daki oy oranları dikkat çekerken partilerin bölge bölge oy oranlarına da yer verildi.

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ORC Araştırma merakla beklenen anket sonuçlarını açıkladı! Herkesin gözü İstanbul’daydı… - Sayfa 2

İSTANBUL’DA DİKKAT ÇEKEN SONUÇLAR! AK PARTİ, CHP VE İYİ PARTİ…

ORC Araştırma 13-16 Nisan tarihleri arasında İstanbul’da yaptığı ankette vatandaşlara “Bu pazar genel seçim olsa, hangi partiye o verirsiniz?” sorusunu yöneltti.

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ORC Araştırma merakla beklenen anket sonuçlarını açıkladı! Herkesin gözü İstanbul’daydı… - Sayfa 3

Vatandaşlardan yüzde 35,9’u AK Parti, yüzde 29,8’i CHP, yüzde 12,3’ü İYİ Parti dedi.

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ORC Araştırma merakla beklenen anket sonuçlarını açıkladı! Herkesin gözü İstanbul’daydı… - Sayfa 4

İŞTE PARTİLERİN İSTANBUL’DA BÖLGE BÖLGE OY ORANLARI

Anket sonuçlarına göre; AK Parti, İstanbul 1. Bölgede yüzde 33,4, 2. Bölgede yüzde 39,3, 3. Bölgede yüzde 34,5 oy aldı.

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ORC Araştırma merakla beklenen anket sonuçlarını açıkladı! Herkesin gözü İstanbul’daydı… - Sayfa 5

CHP, İstanbul 1. Bölgede yüzde 33, 2. Bölgede yüzde 27,5, 3. Bölgede yüzde 29,3 oy aldı.

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ORC Araştırma merakla beklenen anket sonuçlarını açıkladı! Herkesin gözü İstanbul’daydı… - Sayfa 6

İYİ Parti, İstanbul 1. Bölgede yüzde 13,4, 2. Bölgede yüzde 11,6, 3. Bölgede yüzde 11,8 oy aldı.

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ORC Araştırma merakla beklenen anket sonuçlarını açıkladı! Herkesin gözü İstanbul’daydı… - Sayfa 7

Yeşil Sol Parti, İstanbul 1. Bölgede yüzde 10,7, 2. Bölgede yüzde 11,3, 3. Bölgede yüzde 12,7 oy aldı.

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ORC Araştırma merakla beklenen anket sonuçlarını açıkladı! Herkesin gözü İstanbul’daydı… - Sayfa 8

MHP, İstanbul 1. Bölgede yüzde 4,5, 2. Bölgede yüzde 4,9, 3. Bölgede yüzde 5,2 oy aldı.

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ORC Araştırma merakla beklenen anket sonuçlarını açıkladı! Herkesin gözü İstanbul’daydı… - Sayfa 9

Memleket Partisi, İstanbul 1. Bölgede yüzde 2,1, 2. Bölgede yüzde 2,1, 3. Bölgede yüzde 2,9 oy aldı.

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ORC Araştırma merakla beklenen anket sonuçlarını açıkladı! Herkesin gözü İstanbul’daydı… - Sayfa 10
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ORC Araştırma merakla beklenen anket sonuçlarını açıkladı! Herkesin gözü İstanbul’daydı… - Sayfa 11

İŞTE BURSA, SAKARYA VE KOCAELİ’DEKİ SON DURUM

Bursa’da ise AK Parti yüzde 40,1, CHP yüzde 26,7, İYİ Parti yüzde 16,2 oy aldı.

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ORC Araştırma merakla beklenen anket sonuçlarını açıkladı! Herkesin gözü İstanbul’daydı… - Sayfa 12

Kocaeli’de AK Parti yüzde 39,3, CHP yüzde 26,2, İYİ Parti yüzde 17,7 oy aldı.

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ORC Araştırma merakla beklenen anket sonuçlarını açıkladı! Herkesin gözü İstanbul’daydı… - Sayfa 13

Sakarya’da AK Parti yüzde 46,2, İYİ Parti yüzde 19,5, CHP yüzde 18,1 oy aldı.

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ORC Araştırma merakla beklenen anket sonuçlarını açıkladı! Herkesin gözü İstanbul’daydı… - Sayfa 14

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