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Öptüğü anları paylaştı! ‘Hele bakın kim gelmiş’

Öptüğü anları paylaştı! ‘Hele bakın kim gelmiş’
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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11 Şubat 2024 - 13:41

Son olarak Yargı dizisinde Savcı Derya karakterini canlandıran Şükran Ovalı, eşi Caner Erkin’in kendisini öptüğü anları paylaştı. Paylaşım kısa süre içerisinde gündem olmayı başardı.

Öptüğü anları paylaştı! 'Hele bakın kim gelmiş' - Sayfa 1

Birçok yapımda rol alan başarılı oyuncu Şükran Ovalı ailesiyle sık sık paylaşım yapmayı ihmal etmiyor.

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Öptüğü anları paylaştı! 'Hele bakın kim gelmiş' - Sayfa 2

EŞİNİ ÖPMELERE DOYAMADI

Menajerimi Ara, Bez Bebek, Leyla ile Mecnun, Vatanım Sensin gibi yapımlarda rol alan Şükran Ovalı oyunculuğu ve güzelliğiyle dikkat çeken isimler arasında yer alıyor.

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Öptüğü anları paylaştı! 'Hele bakın kim gelmiş' - Sayfa 3

Oyuncu Şükran Ovalı ve futbolcu Caner Erkin, 2017 yılında Roma’da hayatlarını birleştirmişti.

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Öptüğü anları paylaştı! 'Hele bakın kim gelmiş' - Sayfa 4

Futbolcu Caner Erkin ile mutlu bir evlilik sürdüren güzel oyuncu sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.

 

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Öptüğü anları paylaştı! 'Hele bakın kim gelmiş' - Sayfa 5

Oyuncu son olarak Instgaram hesabından eşiyle olan aşk dolu anlarını paylaştı. Caner Erkin’in kendisini öptüğü anları yayınlayan Ovalı’ya hayranlarından yorum yağdı.

 

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Öptüğü anları paylaştı! 'Hele bakın kim gelmiş' - Sayfa 6

İkiliye “Çok yakışıyorsunuz”, “Maşallah nazar değmesin”, “Çok güzelsiniz” gibi yorumlar yapıldı.

 

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Öptüğü anları paylaştı! 'Hele bakın kim gelmiş' - Sayfa 7

Oyuncunun videoda ayrıca ‘Hele bakın kim gelmiş’ dediği görüldü.

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Öptüğü anları paylaştı! 'Hele bakın kim gelmiş' - Sayfa 8
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