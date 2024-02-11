Öptüğü anları paylaştı! ‘Hele bakın kim gelmiş’

Son olarak Yargı dizisinde Savcı Derya karakterini canlandıran Şükran Ovalı, eşi Caner Erkin’in kendisini öptüğü anları paylaştı. Paylaşım kısa süre içerisinde gündem olmayı başardı.
Birçok yapımda rol alan başarılı oyuncu Şükran Ovalı ailesiyle sık sık paylaşım yapmayı ihmal etmiyor.
EŞİNİ ÖPMELERE DOYAMADI
Menajerimi Ara, Bez Bebek, Leyla ile Mecnun, Vatanım Sensin gibi yapımlarda rol alan Şükran Ovalı oyunculuğu ve güzelliğiyle dikkat çeken isimler arasında yer alıyor.
Oyuncu Şükran Ovalı ve futbolcu Caner Erkin, 2017 yılında Roma’da hayatlarını birleştirmişti.
Futbolcu Caner Erkin ile mutlu bir evlilik sürdüren güzel oyuncu sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.
Oyuncu son olarak Instgaram hesabından eşiyle olan aşk dolu anlarını paylaştı. Caner Erkin’in kendisini öptüğü anları yayınlayan Ovalı’ya hayranlarından yorum yağdı.
İkiliye “Çok yakışıyorsunuz”, “Maşallah nazar değmesin”, “Çok güzelsiniz” gibi yorumlar yapıldı.
Oyuncunun videoda ayrıca ‘Hele bakın kim gelmiş’ dediği görüldü.