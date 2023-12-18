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Onyekuru ile Murat Sancak birbirine girdi: “Şeref yoksunu, hadsiz”

Onyekuru ile Murat Sancak birbirine girdi: “Şeref yoksunu, hadsiz”
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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18 Aralık 2023 - 16:17

Süper Lig ekibi Adana Demirspor’un eski futbolcusu Henry Onyekuru, başkan Murat Sancak’ın kendisi hakkındaki sözlerine sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile cevap verdi.

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