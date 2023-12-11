Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Onur Şener cinayeti davasında yeni gelişme! Savcı, bozma talebinde bulundu…

Onur Şener cinayeti davasında yeni gelişme! Savcı, bozma talebinde bulundu…
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
TÜM YAZILARI
2 views
11 Aralık 2023 - 16:44

Müzisyen Onur Şener’in öldürülmesine ilişkin davada savcı, istinaf mahkemesinin kararını temyiz etti. Savcı, temyiz başvurusunda kasten yaralama sonucu ölüme neden olma suçundan ceza verilen sanıklar Ali Gündüz ve Semih Soyalp’in kasten öldürme suçundan cezalandırılmalarını talep etti.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
2024 benim yılım olacak2024 benim yılım olacak
Beşiktaş’tan Vincent Aboubakar kararıBeşiktaş’tan Vincent Aboubakar kararı
Amerika’da 10 evi var! Eylül Öztürk aylık kazancını açıkladı!Amerika’da 10 evi var! Eylül Öztürk aylık kazancını açıkladı!
Meral Akşener’in Ankara planı ortaya çıktı! CHP ile iş birliğini reddetmişti…Meral Akşener’in Ankara planı ortaya çıktı! CHP ile iş birliğini reddetmişti…
Lübnan devlet kurumları Filistin için tatil edildi!Lübnan devlet kurumları Filistin için tatil edildi!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
TGC 47. Sedat Simavi Ödülleri sahiplerini buldu
GÜNLÜK HABER AKIŞI
13 yaşında ‘nişanlandırılan’ çocukla ilgili yeni gelişme!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Onur Şener cinayeti davasında yeni gelişme! Savcı, bozma talebinde bulundu…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Şırnak’ta 3.5 büyüklüğünde deprem
GÜNLÜK HABER AKIŞI
KÜRESELCİLER NE PLANLIYOR?
GÜNLÜK HABER AKIŞI
2024 benim yılım olacak
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Beşiktaş’tan Vincent Aboubakar kararı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Amerika’da 10 evi var! Eylül Öztürk aylık kazancını açıkladı!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Avukatı anlattı: Seçil Erzan paraları ne yaptı? ‘Neden kaçmadı’ sorusuna olay yanıt…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Meral Akşener’in Ankara planı ortaya çıktı! CHP ile iş birliğini reddetmişti…
SON DAKİKA HABERLERİ
Rekabet Kurumu’ndan iki gıda şirketine para cezası!Aralık 8, 2023-4:07 pm
Hafta sonu geliyor gelmekte olan. Meteorolojiden 14 il için uyarıAralık 8, 2023-4:00 pm
2023-İSG/2 pazar günü yapılacakAralık 8, 2023-12:48 pm
Serik’i sağanak vurdu. Cadde ve sokaklar göle döndü. Bahçe ve seraları su bastıAralık 8, 2023-12:45 pm
Mevduat faizleri yüzde 50’ye yaklaştı!Aralık 8, 2023-12:39 pm
8 Aralık dolar ne kadar oldu?Aralık 8, 2023-12:01 pm
8 Aralık altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?Aralık 8, 2023-11:30 am
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!
Anadolu Efes EuroLeague Final Four’da finale yükseldi!
Sivasspor – Kayserispor kupa finalinde seramoniye damga vuran olay!
Fiyatlar tırmanışa geçti: Altında 2 çarpan etkisi!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !