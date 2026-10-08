Onur Büyüktopçu’dan Yürek Burkan Sözler: “En Çok Annemle Mesajlaşmayı Özledim”

Oyuncu ve sunucu Onur Büyüktopçu, genç yaşta Parkinson ve Alzheimer hastalıklarına yakalanan annesinin yaşadığı zorlu süreci anlattı. “En çok annemle mesajlaşmayı özledim” sözleriyle duygulandıran Büyüktopçu, demans ve nörolojik hastalıklara karşı toplumsal farkındalık çağrısında bulundu.

Bir mesajın yokluğu, bir evladın özlemi

Onur Büyüktopçu, annesinin sağlık mücadelesini anlatırken bu hastalıkların yalnızca hastaları değil, ailelerini de derinden etkilediğini söyledi.

Annesinin artık telefon kullanamadığını belirten ünlü oyuncu, en çok onunla mesajlaşabilmeyi özlediğini dile getirdi.

“En çok annemle mesajlaşmayı özledim.”

Büyüktopçu’nun bu sözleri, Alzheimer ve Parkinson gibi hastalıkların günlük yaşamda yarattığı kayıpları ve hasta yakınlarının yaşadığı duygusal zorlukları gözler önüne serdi.

Alzheimer ve Parkinson için farkındalık çağrısı

Nörolojik hastalıklarla mücadelede toplumsal bilinçlenmenin önemini vurgulayan Büyüktopçu, yalnızca hastalıkların isimlerini bilmenin yeterli olmadığını ifade etti.

Hastaların yaşadığı güçlüklerin ve ailelerin üstlendiği duygusal yükün anlaşılması gerektiğine dikkat çekti.

Demans farkındalığı için harekete geçiyor

Onur Büyüktopçu, demans konusunda başlatmayı planladığı farkındalık kampanyasıyla hastaların ve yakınlarının sesini daha geniş kitlelere duyurmayı hedefliyor.

Kampanyayla Alzheimer, Parkinson ve demansla mücadele eden bireylerin yaşadıklarına dikkat çekilmesi, toplumsal duyarlılığın artırılması amaçlanıyor.

Büyüktopçu’nun annesine duyduğu özlem, bazen en sıradan alışkanlıkların bile ne kadar değerli olduğunu hatırlattı. Bir annenin artık gönderemediği mesaj, bir evladın en büyük özlemlerinden birine dönüştü.