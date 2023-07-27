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OnlyFans modeli müstehcen görüntülerini ücretsiz paylaşacak! Askerlerin aklını başından alacak…

OnlyFans modeli müstehcen görüntülerini ücretsiz paylaşacak! Askerlerin aklını başından alacak…
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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27 Temmuz 2023 - 16:32

OnlyFans’ın dikkat çeken ismi Fan-Pei Koung ilginç bir karara imza attı. Koung, askerler için ücretsiz yayın yapacak. Bu etkinliğie verdiği isim ise “Duygusal destek striptizcisi” oldu.

OnlyFans modeli müstehcen görüntülerini ücretsiz paylaşacak! Askerlerin aklını başından alacak… - Sayfa 1

Asya kökenli ABD’li içerik üreticisi Fan-Pei Koung askerler için ilginç bir karara imza attı. “Duygusal destek striptizcisi” adını verdiği etkinlikle askerlere ücretsiz yayın yapacak.

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OnlyFans modeli müstehcen görüntülerini ücretsiz paylaşacak! Askerlerin aklını başından alacak… - Sayfa 2

33 yaşındaki model, Ukrayna’ya ilk kez Kasım 2022’de yardım için gittiğini ve Lviv’deki kadın sığınma evlerinde ve yetimhanelerde gönüllü olarak görev yaptığını belirtti.

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OnlyFans modeli müstehcen görüntülerini ücretsiz paylaşacak! Askerlerin aklını başından alacak… - Sayfa 3

Bir süre sonra ABD’ye dönen Koung, Şubat 2023’te bu sefer kalıcı şekilde Rusya’yla savaş halindeki Ukrayna’ya taşınıp başkent Kiev’de yaşamaya başladı.

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OnlyFans modeli müstehcen görüntülerini ücretsiz paylaşacak! Askerlerin aklını başından alacak… - Sayfa 4

Koung, Ukraynalılarla vakit geçirmeyi çok sevdiğini ifade etti.

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OnlyFans modeli müstehcen görüntülerini ücretsiz paylaşacak! Askerlerin aklını başından alacak… - Sayfa 5

“Standartlarım çok yüksek çünkü sadece kendi başının çaresine bakabilen ve kendinden başkalarını düşünen erkekler istiyorum.”

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OnlyFans modeli müstehcen görüntülerini ücretsiz paylaşacak! Askerlerin aklını başından alacak… - Sayfa 6

“ABD’lilerin hiçbiri benim standartlarıma uymadı. Sonra Ukrayna’ya geldim. Burada herkes kendinden başkasını düşünüyor.”

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OnlyFans modeli müstehcen görüntülerini ücretsiz paylaşacak! Askerlerin aklını başından alacak… - Sayfa 7

“Ukraynalı erkekler bana bebekmişim gibi davranıyor… Hayatımda daha önce hiç böyle muamele görmedim.”

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OnlyFans modeli müstehcen görüntülerini ücretsiz paylaşacak! Askerlerin aklını başından alacak… - Sayfa 8

Koung, İngilizce konuşan askerlere destek verdiğini de belirtti.

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OnlyFans modeli müstehcen görüntülerini ücretsiz paylaşacak! Askerlerin aklını başından alacak… - Sayfa 9

“Biraz erotik diplomasi getirdim. Herkes en güçlü ve en iyi versiyonlarını gönderiyor.”

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OnlyFans modeli müstehcen görüntülerini ücretsiz paylaşacak! Askerlerin aklını başından alacak… - Sayfa 10

“Bense gelip ‘Hey nasılsın, konuşmak ister misin? Sana masaj yapacağım’ dedim.”

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OnlyFans modeli müstehcen görüntülerini ücretsiz paylaşacak! Askerlerin aklını başından alacak… - Sayfa 11

OnlyFans yıldızı, Britanyalı bir askerle konuşmasını da şöyle anlattı:

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OnlyFans modeli müstehcen görüntülerini ücretsiz paylaşacak! Askerlerin aklını başından alacak… - Sayfa 12

“Yaşadıklarıyla nasıl başa çıktığı ve ilişkiyle ilgili sorunları hakkında 6 saat konuştuk. Bu adamla kendimi çok güvende hissettim.”

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OnlyFans modeli müstehcen görüntülerini ücretsiz paylaşacak! Askerlerin aklını başından alacak… - Sayfa 13

“Bir ara kucağıma alıp saçını okşadım. Bana ‘Kendimi bir kedi yavrusu gibi değerli hissediyorum. İki yıldır kimse bana bana dokunmamıştı’ dedi.”

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OnlyFans modeli müstehcen görüntülerini ücretsiz paylaşacak! Askerlerin aklını başından alacak… - Sayfa 14

Müstehcen içeriklerini içeren hesaba bu kişilerin bedavaya abone olabildiğini belirten Koung, Daily Beast’te iki gün önce yayımlanan röportajda kendisini “Duygusal destek striptizcisi” olarak tanımladı.

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OnlyFans modeli müstehcen görüntülerini ücretsiz paylaşacak! Askerlerin aklını başından alacak… - Sayfa 15

Koung, OnlyFans’teki içeriklerinde “ücretsiz duygusal emzirmeden” Ukraynalılara bağış yapmaya kadar pek çok şey yaptığını da dile getirdi.

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OnlyFans modeli müstehcen görüntülerini ücretsiz paylaşacak! Askerlerin aklını başından alacak… - Sayfa 16

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OnlyFans modeli müstehcen görüntülerini ücretsiz paylaşacak! Askerlerin aklını başından alacak… - Sayfa 17

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OnlyFans modeli müstehcen görüntülerini ücretsiz paylaşacak! Askerlerin aklını başından alacak… - Sayfa 18

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OnlyFans modeli müstehcen görüntülerini ücretsiz paylaşacak! Askerlerin aklını başından alacak… - Sayfa 19

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OnlyFans modeli müstehcen görüntülerini ücretsiz paylaşacak! Askerlerin aklını başından alacak… - Sayfa 20

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OnlyFans modeli müstehcen görüntülerini ücretsiz paylaşacak! Askerlerin aklını başından alacak… - Sayfa 21

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OnlyFans modeli müstehcen görüntülerini ücretsiz paylaşacak! Askerlerin aklını başından alacak… - Sayfa 22

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OnlyFans modeli müstehcen görüntülerini ücretsiz paylaşacak! Askerlerin aklını başından alacak… - Sayfa 23

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OnlyFans modeli müstehcen görüntülerini ücretsiz paylaşacak! Askerlerin aklını başından alacak… - Sayfa 24

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OnlyFans modeli müstehcen görüntülerini ücretsiz paylaşacak! Askerlerin aklını başından alacak… - Sayfa 25

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OnlyFans modeli müstehcen görüntülerini ücretsiz paylaşacak! Askerlerin aklını başından alacak… - Sayfa 26

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OnlyFans modeli müstehcen görüntülerini ücretsiz paylaşacak! Askerlerin aklını başından alacak… - Sayfa 27

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OnlyFans modeli müstehcen görüntülerini ücretsiz paylaşacak! Askerlerin aklını başından alacak… - Sayfa 28

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OnlyFans modeli müstehcen görüntülerini ücretsiz paylaşacak! Askerlerin aklını başından alacak… - Sayfa 29

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OnlyFans modeli müstehcen görüntülerini ücretsiz paylaşacak! Askerlerin aklını başından alacak… - Sayfa 30

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OnlyFans modeli müstehcen görüntülerini ücretsiz paylaşacak! Askerlerin aklını başından alacak… - Sayfa 31

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OnlyFans modeli müstehcen görüntülerini ücretsiz paylaşacak! Askerlerin aklını başından alacak… - Sayfa 32

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OnlyFans modeli müstehcen görüntülerini ücretsiz paylaşacak! Askerlerin aklını başından alacak… - Sayfa 33

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OnlyFans modeli müstehcen görüntülerini ücretsiz paylaşacak! Askerlerin aklını başından alacak… - Sayfa 34

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OnlyFans modeli müstehcen görüntülerini ücretsiz paylaşacak! Askerlerin aklını başından alacak… - Sayfa 35

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OnlyFans modeli müstehcen görüntülerini ücretsiz paylaşacak! Askerlerin aklını başından alacak… - Sayfa 36

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OnlyFans modeli müstehcen görüntülerini ücretsiz paylaşacak! Askerlerin aklını başından alacak… - Sayfa 37

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OnlyFans modeli müstehcen görüntülerini ücretsiz paylaşacak! Askerlerin aklını başından alacak… - Sayfa 38

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OnlyFans modeli müstehcen görüntülerini ücretsiz paylaşacak! Askerlerin aklını başından alacak… - Sayfa 39

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OnlyFans modeli müstehcen görüntülerini ücretsiz paylaşacak! Askerlerin aklını başından alacak… - Sayfa 40

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OnlyFans modeli müstehcen görüntülerini ücretsiz paylaşacak! Askerlerin aklını başından alacak… - Sayfa 41

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OnlyFans modeli müstehcen görüntülerini ücretsiz paylaşacak! Askerlerin aklını başından alacak… - Sayfa 42

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