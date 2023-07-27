OnlyFans modeli müstehcen görüntülerini ücretsiz paylaşacak! Askerlerin aklını başından alacak…

OnlyFans’ın dikkat çeken ismi Fan-Pei Koung ilginç bir karara imza attı. Koung, askerler için ücretsiz yayın yapacak. Bu etkinliğie verdiği isim ise “Duygusal destek striptizcisi” oldu.
Asya kökenli ABD’li içerik üreticisi Fan-Pei Koung askerler için ilginç bir karara imza attı. “Duygusal destek striptizcisi” adını verdiği etkinlikle askerlere ücretsiz yayın yapacak.
142
33 yaşındaki model, Ukrayna’ya ilk kez Kasım 2022’de yardım için gittiğini ve Lviv’deki kadın sığınma evlerinde ve yetimhanelerde gönüllü olarak görev yaptığını belirtti.
242
Bir süre sonra ABD’ye dönen Koung, Şubat 2023’te bu sefer kalıcı şekilde Rusya’yla savaş halindeki Ukrayna’ya taşınıp başkent Kiev’de yaşamaya başladı.
342
Koung, Ukraynalılarla vakit geçirmeyi çok sevdiğini ifade etti.
442
“Standartlarım çok yüksek çünkü sadece kendi başının çaresine bakabilen ve kendinden başkalarını düşünen erkekler istiyorum.”
542
“ABD’lilerin hiçbiri benim standartlarıma uymadı. Sonra Ukrayna’ya geldim. Burada herkes kendinden başkasını düşünüyor.”
642
“Ukraynalı erkekler bana bebekmişim gibi davranıyor… Hayatımda daha önce hiç böyle muamele görmedim.”
742
Koung, İngilizce konuşan askerlere destek verdiğini de belirtti.
842
“Biraz erotik diplomasi getirdim. Herkes en güçlü ve en iyi versiyonlarını gönderiyor.”
942
“Bense gelip ‘Hey nasılsın, konuşmak ister misin? Sana masaj yapacağım’ dedim.”
1042
OnlyFans yıldızı, Britanyalı bir askerle konuşmasını da şöyle anlattı:
1142
“Yaşadıklarıyla nasıl başa çıktığı ve ilişkiyle ilgili sorunları hakkında 6 saat konuştuk. Bu adamla kendimi çok güvende hissettim.”
1242
“Bir ara kucağıma alıp saçını okşadım. Bana ‘Kendimi bir kedi yavrusu gibi değerli hissediyorum. İki yıldır kimse bana bana dokunmamıştı’ dedi.”
1342
Müstehcen içeriklerini içeren hesaba bu kişilerin bedavaya abone olabildiğini belirten Koung, Daily Beast’te iki gün önce yayımlanan röportajda kendisini “Duygusal destek striptizcisi” olarak tanımladı.
1442
Koung, OnlyFans’teki içeriklerinde “ücretsiz duygusal emzirmeden” Ukraynalılara bağış yapmaya kadar pek çok şey yaptığını da dile getirdi.
1542
1642
1742
1842
1942
2042
2142
2242
2342
2442
2542
2642
2742
2842
2942
3042
3142
3242
3342
3442
3542
3642
3742
3842
3942
4042
4142
4242