OnlyFans modeli müstehcen görüntülerini ücretsiz paylaşacak! Askerlerin aklını başından alacak…

OnlyFans’ın dikkat çeken ismi Fan-Pei Koung ilginç bir karara imza attı. Koung, askerler için ücretsiz yayın yapacak. Bu etkinliğie verdiği isim ise “Duygusal destek striptizcisi” oldu.

Asya kökenli ABD’li içerik üreticisi Fan-Pei Koung askerler için ilginç bir karara imza attı. “Duygusal destek striptizcisi” adını verdiği etkinlikle askerlere ücretsiz yayın yapacak.

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33 yaşındaki model, Ukrayna’ya ilk kez Kasım 2022’de yardım için gittiğini ve Lviv’deki kadın sığınma evlerinde ve yetimhanelerde gönüllü olarak görev yaptığını belirtti.

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Bir süre sonra ABD’ye dönen Koung, Şubat 2023’te bu sefer kalıcı şekilde Rusya’yla savaş halindeki Ukrayna’ya taşınıp başkent Kiev’de yaşamaya başladı.

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Koung, Ukraynalılarla vakit geçirmeyi çok sevdiğini ifade etti.

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“Standartlarım çok yüksek çünkü sadece kendi başının çaresine bakabilen ve kendinden başkalarını düşünen erkekler istiyorum.”

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“ABD’lilerin hiçbiri benim standartlarıma uymadı. Sonra Ukrayna’ya geldim. Burada herkes kendinden başkasını düşünüyor.”

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“Ukraynalı erkekler bana bebekmişim gibi davranıyor… Hayatımda daha önce hiç böyle muamele görmedim.”

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Koung, İngilizce konuşan askerlere destek verdiğini de belirtti.

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“Biraz erotik diplomasi getirdim. Herkes en güçlü ve en iyi versiyonlarını gönderiyor.”

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“Bense gelip ‘Hey nasılsın, konuşmak ister misin? Sana masaj yapacağım’ dedim.”

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OnlyFans yıldızı, Britanyalı bir askerle konuşmasını da şöyle anlattı:

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“Yaşadıklarıyla nasıl başa çıktığı ve ilişkiyle ilgili sorunları hakkında 6 saat konuştuk. Bu adamla kendimi çok güvende hissettim.”

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“Bir ara kucağıma alıp saçını okşadım. Bana ‘Kendimi bir kedi yavrusu gibi değerli hissediyorum. İki yıldır kimse bana bana dokunmamıştı’ dedi.”

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Müstehcen içeriklerini içeren hesaba bu kişilerin bedavaya abone olabildiğini belirten Koung, Daily Beast’te iki gün önce yayımlanan röportajda kendisini “Duygusal destek striptizcisi” olarak tanımladı.

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Koung, OnlyFans’teki içeriklerinde “ücretsiz duygusal emzirmeden” Ukraynalılara bağış yapmaya kadar pek çok şey yaptığını da dile getirdi.

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