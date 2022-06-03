Ölümden dönen Sinem Ünsal’dan flaş açıklama! “Kaza boyutuna kıyasla…”

Takipçilerine sağlık durumu hakkında bilgi veren Ünsal, “Merhaba… Evet, çıkan haberler doğru. Turne dönüşü Gemlik’te bir trafik kazası geçirdik. Çok şükür ki hepimiz kaza boyutuna kıyasla çok çok iyiyiz. Sağlığım yerinde, güzel günler kapıda… Hepinize ilginiz, sevginiz ve dualarınız için bin teşekkür…” dedi.