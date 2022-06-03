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Ölümden dönen Sinem Ünsal’dan flaş açıklama! “Kaza boyutuna kıyasla…”

Ölümden dönen Sinem Ünsal’dan flaş açıklama! “Kaza boyutuna kıyasla…”
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03 Haziran 2022 - 15:30
Sinem Ünsal, Demet Akbağ’ın ‘Aydınlıkevler’ tiyatro oyununun İzmir turnesi dönüşü yaşanan trafik kazasıyla sevenlerini korkutmuştu. Sağlık durumuyla alakalı açıklama yapan ünlü oyuncu, “Çok şükür ki hepimiz kaza boyutuna kıyasla çok çok iyiyiz” dedi.
Ölümden dönen Sinem Ünsal'dan flaş açıklama! "Kaza boyutuna kıyasla..." - Sayfa 1

‘Mucize Doktor’ ve ‘Kadın’ dizilerinde canlandırdığı karakterlerle de tanınan Sinem Ünsal (28), Demet Akbağ’ın ‘Aydınlıkevler’ tiyatro oyununun İzmir turnesi dönüşü trafik kazası geçirmişti.

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Ölümden dönen Sinem Ünsal'dan flaş açıklama! "Kaza boyutuna kıyasla..." - Sayfa 2

Gebze yolunda Ünsal’ın seyahat ettiği aracın şoförü direksiyon hakimiyetini kaybetmişti ve araç bariyerlere çarpmıştı.

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Ölümden dönen Sinem Ünsal'dan flaş açıklama! "Kaza boyutuna kıyasla..." - Sayfa 3

Kaza sonrası apar topar hastaneye kaldırılan Ünsal’ın vücudunda yara ve morluklar oluşmuştu. Oyuncunun, tedavisinin ardından evine geçtiği öğrenilmişti.

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Ölümden dönen Sinem Ünsal'dan flaş açıklama! "Kaza boyutuna kıyasla..." - Sayfa 4

“KAZA BOYUTUNA KIYASLA ÇOK İYİYİZ”
Sinem Ünsal, yaşananların ardından konuyla alakalı açıklama yaptı.

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Ölümden dönen Sinem Ünsal'dan flaş açıklama! "Kaza boyutuna kıyasla..." - Sayfa 5

Takipçilerine sağlık durumu hakkında bilgi veren Ünsal, “Merhaba… Evet, çıkan haberler doğru. Turne dönüşü Gemlik’te bir trafik kazası geçirdik. Çok şükür ki hepimiz kaza boyutuna kıyasla çok çok iyiyiz. Sağlığım yerinde, güzel günler kapıda… Hepinize ilginiz, sevginiz ve dualarınız için bin teşekkür…” dedi.

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Ölümden dönen Sinem Ünsal'dan flaş açıklama! "Kaza boyutuna kıyasla..." - Sayfa 6

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Ölümden dönen Sinem Ünsal'dan flaş açıklama! "Kaza boyutuna kıyasla..." - Sayfa 7

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Ölümden dönen Sinem Ünsal'dan flaş açıklama! "Kaza boyutuna kıyasla..." - Sayfa 8

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Ölümden dönen Sinem Ünsal'dan flaş açıklama! "Kaza boyutuna kıyasla..." - Sayfa 9

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Ölümden dönen Sinem Ünsal'dan flaş açıklama! "Kaza boyutuna kıyasla..." - Sayfa 10

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Ölümden dönen Sinem Ünsal'dan flaş açıklama! "Kaza boyutuna kıyasla..." - Sayfa 11

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