Olimpiyatların resmi sponsoru Rihanna oldu!

Dünyaca ünlü Barbadoslu şarkıcı Rihanna hem müzik kariyerindeki hem de iş dünyasındaki başarılarıyla adından söz ettiriyor.
Forbes’un kendi servetini yapan ABD’nin en zengin kadınları listesine giren Rihanna’nın Fenty Beauty markası Olimpiyatlarla sponsorluk anlaşması imzaladı.
Rihanna haberi perşembe sabahı sosyal medya üzerinden paylaştı. 2017 yılında kurduğu güzellik markasının bir ay sürecek küresel etkinlik boyunca resmi “premium ortağı” olarak hizmet vereceğini söyledi.
36 yaşındaki şarkıcı haberi Eyfel Kulesi’nin önünde yürürken ve markasının büyük boy bir dudak parlatıcısının elini tutarken gösteren bir fotoğrafla duyurdu.
Sosyal medya kullanıcıları, kısa sürede fotoğrafın orijinal halini buldu.
Orijinal fotoğrafta, iki çocuğunun babası olan rapçi A$AP Rocky’nin Eyfel Kulesi önünde yürüdüğü görülüyor.
Rihanna’nın paylaşımı kısa sürede büyük beğeni aldı.
Müzik alanındaki başarısıyla hayran kitlesi edinen Rihanna, Savage X Fenty adlı iç çamaşırı markası ve Fenty Beauty adında güzellik markası ile iş dünyasında kendine yer buldu.
Ünlü şarkıcı sık sık hem iç çamaşırı ürünleri hem de güzellik ürünleri için kamera karşısına geçip, kendi ürünlerini kendi tanıtıyor.