Okulda Kanlı Saldırı! 15 Yaşındaki Öğrenci 8 Çocuğu Bıçakladı

İstanbul Başakşehir’de bulunan Şeyh Şamil İmam Hatip Ortaokulu’nda sabah saatlerinde korku dolu anlar yaşandı. Başka bir Anadolu lisesinde 10. sınıf öğrencisi olduğu öğrenilen 15 yaşındaki kız öğrenci, kendi okuluna ait üniformayla olayın yaşandığı okula geldi. Evden çıkarken yanına aldığı bıçakla öğrencilere saldıran şüpheli nedeniyle 8 öğrenci yaralandı.

Yaralı öğrenciler olayın ardından bölgeye sevk edilen ambulanslarla hastanelere kaldırılırken, 3 öğrencinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olayın ardından okulda eğitime ara verilirken, saldırının tüm yönleriyle aydınlatılması amacıyla iki eğitim müfettişi görevlendirildi.

Saldırganın başka bir okulda eğitim gördüğü belirlendi

Olay, sabah saatlerinde Başakşehir Kayaşehir’de bulunan Şeyh Şamil İmam Hatip Ortaokulu’nda meydana geldi.

İlk incelemelerde, saldırıyı gerçekleştirdiği belirtilen kız öğrencinin olayın yaşandığı okulda eğitim görmediği ortaya çıktı. 15 yaşındaki öğrencinin başka bir Anadolu lisesinde 10. sınıfta öğrenim gördüğü ve olay sırasında kendi okulunun üniformasını giydiği belirlendi.

Polis ekiplerinin yürüttüğü çalışmada, öğrencinin okula gelmeden önce evden yanına bıçak aldığı tespit edildi.

8 öğrenci yaralandı

Okula gelen kız öğrencinin henüz belirlenemeyen bir nedenle öğrencilere bıçakla saldırdığı belirtildi. Saldırıda 8 öğrenci yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı öğrenciler, ambulanslarla çevredeki hastanelere götürülerek tedavi altına alındı.

Yaralı öğrencilerin çoğunun 10 ve 11 yaşlarında olduğu öğrenildi.

3 öğrencinin sağlık durumu ağır

Hastanelerde tedavileri sürdürülen 8 öğrenciden 3’ünün durumunun ağır olduğu bildirildi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da yaralı öğrencilerin son durumuna ilişkin yaptığı açıklamada, 8 öğrencinin hastanelerde tedavi gördüğünü belirtti.

Memişoğlu, yaralılardan birinin kritik, iki öğrencinin ise orta-ağır durumda olduğunu ve sağlık ekiplerinin öğrencileri yakından takip ettiğini açıkladı.

Vali Gül: Bir öğrencimiz ameliyatta

İstanbul Valisi Davut Gül, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde tedavi gören öğrencileri ziyaret ederek sağlık durumları hakkında bilgi aldı.

Ziyaretin ardından açıklama yapan Vali Gül, toplam 8 öğrencinin yaralandığını belirterek 5 öğrencinin durumunun hafif olduğunu ve tedavilerinin gün içinde tamamlanmasının beklendiğini söyledi.

İki öğrencinin tedavisinin devam ettiğini ve sağlık durumlarında olumlu gelişme bulunduğunu aktaran Gül, bu öğrencilerde hayati tehlike olmadığını ifade etti.

Vali Gül, bir öğrencinin ise ameliyatta olduğunu belirterek, ameliyat tamamlanmadan sağlık durumuyla ilgili kesin değerlendirme yapılamayacağını söyledi.

“Çocukları hedef gözetmeden bıçaklıyor”

Saldırıyı gerçekleştirdiği belirtilen öğrencinin okulun yakınında ikamet ettiğini ifade eden Vali Gül, öğrencinin başka bir okulda eğitim gördüğünü ve olayın yaşandığı okula okul kıyafetiyle girdiğini belirtti.

Gül, saldırı sırasında öğrencilerin hedef gözetilmeden bıçaklandığını ve olayın adli boyutunun bulunduğunu kaydetti.

Olayla ilgili soruşturmanın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda sürdüğü belirtildi.

Saldırının nedeni araştırılıyor

Polis ekipleri, başka bir okulda eğitim gören öğrencinin neden Şeyh Şamil İmam Hatip Ortaokulu’na geldiğini ve saldırının hangi nedenle gerçekleştirildiğini belirlemek için çalışma başlattı.

Şüphelinin olay öncesindeki bağlantıları, okul çevresindeki ilişkileri ve saldırının arka planı araştırılırken, ailesinin de bilgisine başvuruldu.

Şüphelinin annesinin ilk beyanında, kızının sosyal anksiyete bozukluğu bulunduğunu söylediği öne sürüldü. Bu bilgi soruşturma kapsamında değerlendiriliyor.

İki eğitim müfettişi görevlendirildi

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, olayın tüm yönleriyle incelenmesi amacıyla iki eğitim müfettişinin görevlendirildiği bildirildi.

Açıklamada ayrıca olayın meydana geldiği okulda eğitim ve öğretim faaliyetlerine bugün ve yarın ara verildiği belirtildi.

Yayın yasağı kararı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından yapılan açıklamada ise İstanbul Başakşehir’deki olayla ilgili İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliği tarafından yayın yasağı kararı verildiği duyuruldu.

Soruşturma kapsamında saldırının nedeni ve olay öncesinde yaşananların belirlenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.