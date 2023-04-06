Okan Buruk’un eşi Nihan Buruk’tan olay paylaşım! MHK Başkanı Lale Orta’yı hedef aldı…

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk‘un eşi Nihan Buruk, sarı kırmızılı ekibin Ziraat Türkiye Kupası’nda Medipol Başakşehir’e elenmesinin ardından kişisel sosyal medya hesabından çok konuşulacak bir paylaşım yaptı.
Tartışmalı hakem kararlarının damga vurduğu mücadele sonrasında Galatasaray camiasının yıldızının barışmadığı MHK Başkanı Lale Orta‘yı hedef alan Nihan Buruk, “2022-23 Süper Lig Lale Orta Sezonu” yazılı bir görsel paylaştı.
Nihan Buruk’un söz konusu paylaşımı sosyal medyada büyük ses getirdi.
DAHA ÖNCE DE “HIRSIZ ALİ PALAYIBIK” PAYLAŞIMI YAPMIŞTI!
Galatasaray, geçtiğimiz Ekim ayında, Süper Lig’de 2-0 öne geçtiği mücadelede Alanyaspor ile 2-2 berabere kalmıştı. Sarı-kırmızılı takıma gösterilen iki kırmızı kart büyük tartışma yaratırken teknik direktör Okan Buruk’un eşi Nihan Buruk’tan olay Ali Palabıyık ile ilgili bir paylaşım gelmişti.