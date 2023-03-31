Öğrendiği gerçekle bir kez daha yıkıldı: Gece yarısı sürpriz misafir

Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı isimli romanından uyarlanan, gerçek bir aşk hikayesinin konu alındığı Camdaki Kız, heyecan dolu bir bölümle ekranlardaydı. Kadrosunda Burcu Biricik, Devrim Yakut, Cihangir Ceyhan, Feri Baycu Güler, Feyyaz Şerifoğlu, Hamza Yazıcı, Hande Ataizi, Merve Polat, Nihal Menzil, Nur Sürer, Selma Ergeç, Şerif Erol, Tamer Levent ve Tuğrul Tülek’in yer aldığı dizide Nalan kalbinde derin yaralar açacak bir gerçekle daha yüzleşti.

Dizinin yeni bölümünde;

Nalan, Billur ve Hafize ile Yemek yerken, Türkan ile çocukları karşısında gören Hayri ne yapacağını şaşırdı. Karısını ve çocuklarını köyden gelen akrabaları olarak tanıtan Hayri’nin gerginliği tavırlarına yansıdı.

TÜRKAN, NALAN İLE YÜZLEŞEMEDİ

Nalan’ın beklenmedik anda çalan telefonu ortamın gerginliğini daha da arttırdı.

SEDAT’TAN GELEN TELEFON ŞOKE ETTİ

Feci şekilde darp edilen Sedat, can havli ile Nalan’ı arayıp ondan yardım istedi. Hayri’nin kıskançlık krizi Nalan’ı çıdıttı.

Çocuk orada can çekişiyor senin söylediklerine bak Hayri!

Nereye gittiğini bilmez bir şekilde Sedat’ın peşine giden Nalan, Cavit’i arayarak durumu Haber verdi.

Planlarının sekteye uğramasından rahatsız olan Hayri, patronundan işittiği azarın acısını Türkan’dan çıkardı.

HAYRİ, TÜRKAN’DAN HESAP SORDU

Sedat’ı arayan Muzo’nun telefonunu Nalan açtı. Nalan, ona Sedat’ın başına gelenleri anlattı ve hastaneye gittiklerini söyledi.

Restorana gelen kadın ve çocuklar Billur ile Hafiş’in de kafasını karıştırdı. Her ikisi de çocukların Hayri’ye ‘baba’ dediğini duyduklarını söylediler…

Selen ve Levent’in çanta hazırladığını gören Gülcihan, Sedat’ın başına gelenleri öğrendi. Gizli konuşmanın bir şahidi daha vardı: Rafet Bey.

KOROĞLU AİLESİ PERİŞAN OLDU

Muzo ile konuşan Billur, aklındaki soru işaretlerine yanıt aradı.

Hayri evli olabilir mi Muzaffer?

Billur’u üzen yanıt Muzo’dan geldi:

Hayri evli Billur… Gittim ailesiyle tanıştım. Köyden yeni gelmişler… 2 tane dünya tatlısı kızı var. Çok saf, temiz bir karısı var. Hayri’nin yanında oldukları için çok mutlular. Gözünün içine bakıyorlar… Hayri’ye 2 gün mühlet verdim. Eğer Nalan’a gerçeği anlatmazsa gidip biz konuşuruz…

BİLLUR, HAYRİ’NİN EVLİ OLDUĞUNU ÖĞRENDİ

İşe gitmek için evden çıkan Rafet Bey, hastaneye oğlunun yanına gitti. Sedat’ın çaresizliğini gören Rafet, ona kendine yeni bir hayat kurabilmesi için yol gösterdi.

Billur, öğrendiği gerçeği Nalan’dan saklamakta çok zorlandı. Hafiş ise nasihatleri ile Nalan’ı yüzleşeceği gerçeklere hazırlamaya çalıştı.

Bana söz ver bundan sonra ne duyarsan duy, ne görürsen gör, ne yaşarsan yaşa güçlü duracaksın…

Hastanede ölüm kalım savaşı veren Metin, Hafize’ye gönderdiği mesajla durumunu haber verdi ve onu son kez görmek istediğini söyledi.

Hafiş, Metin’i kırmadı, ziyaretine gitti.

Bugünlerde ölemezsin… Nalan’ın sana çok ihtiyacı var.

Herkes uyuduktan sonra Billur’un, Hafize’nin ve Muzo’nun söylediklerini düşünen Nalan, içine düşen şüpheye kayıtsız kalamadı.

Hiç kimseye haber vermeden Hayri’nin evinde giden Nalan, onu karısı ve çocuklarıyla gördü.

Aaa! babamın arkadaşı olan prenses abla geldi

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