Oğlunu istismar etmekle suçlanan Ender Saraç’tan açıklama geldi

Televizyonda konuk olduğu programlarla tanınan Doktor Ender Saraç’ın, 8. sınıfa giden oğlunu istismar ettiği öne sürüldü. Söz konusu istismar iddiası, çocuğun okuldaki rehber öğretmeniyle yaptığı görüşmenin ardından ortaya çıktı.
Saraç’ın oğlu M. Saraç, 5 Aralık 2023’te okuldaki rehber öğretmenine istismar edildiğini anlattı. Okuldaki rehber öğretmen tarafından tutulan raporda şu ifadeler yer aldı:
“Bu sabah rehber öğretmeniyle babasının cinsel istismarı ile ilgili bilgi paylaşımı yapmış. Bunun üzerine anne ile yapılan görüşmede olay detaylandırılmıştır. M. Saraç 2 hafta önce annesine babasının gereksiz yere özel bölgesine dokunması, sürekli banyoya sokmaya çalışması, sürekli kızdığı, krem sürme bahanesiyle ön özel bölgesini ovalaması, cinsel içerikli film seyrettirmesi (Bu esnada çocuğun istememesi, kapat deyince kapatmaması, omzunu okşaması)nı aktarmıştır. Anne avukat ile konuşmuş, ancak istediği aksiyon alınmamıştır. Anne başka avukat ile görüşmüş avukatı telefon ile görüşmeye katıldığı ve okuldan ilçe, milli eğitime bildirmemizi talep etti. Alınan kararlar: Bu tutanakla birlikte okul müdürüne bilgi verilip gerekli aksiyon alınacak, anneye süreç ile ilgili bilgi verilecektir.”
Okul tarafından yazılan tutanağın bu olduğu iddia ediliyor.
SARAÇ’TAN İDDİALARA YANIT
İddialarla ilgili Haberler.com’a konuşan Dr. Ender Saraç, “Kesin ve net iftira. Bunu kanıtlayacağız.” dedi. Okul yetkilileri ise yasal sürecin devam etmesi sebebiyle konuya ilişkin bilgi vermeyi reddetti.
Öte yandan Ender Saraç, 10 yıl önce evlendiği iki çocuğunun annesi Benan Saraç’ın kendisine tekme tokat saldırdığını ve kravatla boynunu sıkarak nefes almasına engel olduğunu iddia ederek 1 ay uzaklaştırma kararı aldırmıştı. Benan Saraç ise psikolojik şiddete uğradığını söylemişti.
Ender Saraç ile görüştüğünü aktaran gazeteci Fatma Karaağaç, Ender Saraç’ın eşi ile ilgili yaşadığı sorunlar nedeniyle kendisine iftara atıldığını belirtti.
Açıklamasında iddiaları yalanlayarak “İğrenç bir iddia tabii ki yalan. Kesinlikle redederim. Boşanma sürecinde annesinin konuşma yasağı olduğu için maalesef çocuğu böyle bir şeye alet ediyor. Yarın hukuki yollara başvuracağız. Bu iftiraya karşı gerekli tavrımızı alacağız değil böyle bir şey yapmak düşüncesi dahi büyük sapıklık. Cevap vermeye değmez. Yazık. Hayatım boyunca ben çocuk tacizlerine karşı mücadele ettim” ifadelerine yer verdi.