Nuri Alço’dan Korkutan Haber! Usta Oyuncu Hastaneye Kaldırıldı

Yeşilçam’ın unutulmaz isimlerinden Nuri Alço, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Usta oyuncunun hastane odasından yaptığı paylaşım, sevenlerini endişelendirirken Alço’nun sağlık durumuyla ilgili henüz detaylı bir açıklama yapılmadı.

Türk sinemasında özellikle canlandırdığı kötü karakterlerle hafızalarda yer edinen 75 yaşındaki Nuri Alço’dan sevenlerini üzen bir haber geldi. Usta oyuncunun rahatsızlanmasının ardından hastanede tedavi altına alındığı öğrenildi.

HASTANE ODASINDAN PAYLAŞIM YAPTI

Nuri Alço’nun hastaneye kaldırıldığı haberinin ardından yaptığı paylaşım dikkat çekti. Alço, Türk sinemasının önemli oyuncularından Göksel Arsoy’un vefat haberini hastane odasından aldı.

Arsoy’un ölümünden duyduğu üzüntüyü sosyal medya hesabından dile getiren Alço, usta oyuncu için başsağlığı mesajı yayımladı.

Alço paylaşımında, “Göksel Ağabeyim… Başımız sağ olsun” ifadelerini kullanarak duygularını paylaştı.

GÖKSEL ARSOY’UN VEFATIYLA SARSILDI

Türk sinemasında “Altın Çocuk” lakabıyla tanınan Göksel Arsoy’un vefatı, sanat dünyasında büyük üzüntü yarattı. Arsoy’un ölüm haberinin ardından çok sayıda sanatçı ve sinema dünyasından isim taziye mesajları yayımladı.

Nuri Alço da hastanede tedavi gördüğü sırada aldığı acı haber üzerine Arsoy’u andı.

NURİ ALÇO’NUN SAĞLIK DURUMU MERAK EDİLİYOR

Öte yandan Nuri Alço’nun hangi rahatsızlık nedeniyle hastaneye kaldırıldığına ilişkin henüz ayrıntılı bir bilgi paylaşılmadı.

Usta oyuncunun sağlık durumuyla ilgili kendisi veya yakınları tarafından yapılacak açıklama bekleniyor. Sevenleri ise Alço’nun bir an önce sağlığına kavuşması için iyi dileklerini iletiyor.

YEŞİLÇAM’IN UNUTULMAZ İSİMLERİNDEN

Yıllardır Türk sinemasının önemli karakter oyuncuları arasında gösterilen Nuri Alço, özellikle Yeşilçam döneminde canlandırdığı kötü adam rolleriyle geniş kitleler tarafından tanındı.

Sinema kariyeri boyunca çok sayıda filmde rol alan Alço, kendine özgü oyunculuğu ve canlandırdığı karakterlerle Türk sinema tarihinin hafızalarda yer eden isimlerinden biri oldu.

Usta oyuncunun hastaneye kaldırılması, başta sinema dünyasındaki meslektaşları olmak üzere sevenleri arasında da büyük merak ve endişeye neden oldu.

Nuri Alço’nun sağlık durumuna ilişkin yeni bir gelişme yaşanması halinde kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.