Nuri Alço intiharın eşiğinden kurtardı

Haliç Köprüsü’nde bir intihar girişimi yaşandı. Ünlü oyuncu Nuri Alço, köprüden geçerken kalabalığı fark edip durdu ve genci intiharından vazgeçirmek için yardıma koştu.

NURİ ALÇO, GENCİ İNTİHARDAN VAZGEÇİRDİ

Vatandaşların ‘yapma’ ikazlarını göz ardı eden genç ile konuşmaya başlayan Nuri Alço uzun uğraşlar sonucu demir korkulukların öbür tarafında bulunan şahsı ikna etti.

Olay yerinde bulunanların yardımıyla köprünün üzerine çıkarılan genç, ardından Nuri Alço’ya sarıldı. Yaşanılan olay, orada bulunan vatandaş tarafından anbean cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.