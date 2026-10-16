Nurettin Soydan’dan Anlamlı Organizasyon! Magazin Dünyasının Önemli İsimleri Buluştu

Magazin dünyasının deneyimli gazetecileri, geleneksel buluşmalarını bu kez İstanbul’un tarihi atmosferiyle öne çıkan Tarihi Yarımada’da gerçekleştirdi. Eminönü’nde bulunan LEGACY Ottoman Hotel’de düzenlenen sabah kahvaltısı organizasyonu, magazin basınının tanınmış isimlerini aynı sofrada buluşturdu.

Magazinci.com’un sahibi gazeteci Nurettin Soydan’ın organizasyonuyla gerçekleştirilen buluşmaya, Aktarlı Grup Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Aktarlı da ev sahipliği yaptı. Samimi bir ortamda gerçekleşen etkinlikte gazeteciler hem meslektaşlarıyla bir araya geldi hem de sektörün gündemine ilişkin sohbet etme fırsatı buldu.

Magazin dünyasının tanınmış isimleri aynı sofrada

Tarihi Yarımada’nın eşsiz atmosferinde düzenlenen kahvaltı buluşmasına, magazin gazeteciliğinin farklı kuşaklarından çok sayıda isim katıldı.

Etkinlikte Magazin Gazetecileri Derneği (MGD) Başkanı Bülent Makar, MGD Başkan Vekili Savaş Kalafat, Milliyet Gazetesi yazarı Ali Eyüboğlu, MGD eski Başkanı ve Yenibirlik Gazetesi Genel Yayın Müdürü Okan Alkan Sarıkaya ile MGD Genel Sekreteri Caner Budak yer aldı.

Buluşmaya ayrıca MGD Yönetim Kurulu Üyesi Burhan Akdağ, Akşam Gazetesi Magazin Müdürü Barış Kocaoğlu, Bi Dakika Magazin yorumcusu Hakan Solaker ve Habertürk’ten Mehmet Çalışkan da katıldı.

Gastrofil Dergisi yazarı Orhan Vural, Food Digitale Dergisi sahibi Dinçer Karacalar, Magazinci.com Haber Müdürü Metin Coşkun, gazeteci ve editör Ayper Kaya, Bonart Ajans sahibi Arif Işık ile Magazinci.com sosyal medya yöneticisi Necdet Altunbudak da etkinlikte bulunan isimler arasındaydı.

Kahvaltının ardından sohbet Alea Patisserie Cafe’de sürdü

LEGACY Ottoman Hotel’deki kahvaltı programının ardından gazeteciler, iş insanı Serdar Aktarlı ile birlikte Alea Patisserie Cafe’ye geçti. Burada devam eden buluşmada katılımcılar, keyifli bir sohbet eşliğinde bir araya gelerek mesleki deneyimlerini ve sektöre ilişkin görüşlerini paylaştı.

Magazin basınının deneyimli isimlerini buluşturan organizasyon, meslektaşlar arasındaki iletişimi ve dayanışmayı güçlendiren bir etkinlik olarak öne çıktı.

İstanbul’un tarihi dokusu içinde gerçekleşen buluşma, magazin gazetecilerinin geleneksel birlikteliğini bir kez daha gözler önüne serdi.